EL DECLIVE DEL SISÓN EN ESPAÑA LE SITÚA AL BORDE DE LA LISTA DE AVES ‘NO COMUNES’

El sisón, declarado Ave del año en 2017 por SEO/BirdLife para llamar la atención sobre su mal estado de conservación, continúa con un alarmante declive de sus poblaciones en España y se aproxima a entrar en la lista de aves no comunes.



Ésta es una de la conclusiones alcanzadas en un encuentro de expertos nacionales de este ave, convocado por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona y responsables técnicos de 10 comunidades autónomas con poblaciones de sisón y del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, junto con investigadores especializados, según informó hoy SEO/BirdLife.

Tras analizar los últimos datos disponibles, los expertos concluyeron que, de seguir así, el sisón común podría entrar en la lista de las aves no comunes. Entre 1998 y 2017, las poblaciones se han reducido en un 76%, según los registros del programa Sacre que realiza SEO/BirdLife.

Los resultados preliminares del último censo estatal de la especie coordinado por SEO/BirdLife viene a constatar el grave declive de las poblaciones del sisón común, lo que se refleja en una reducción media en densidad del 53% (entre un 17 y el 79%, según las comunidades autónomas) entre 2005 y 2016.

Por su parte, el programa de seguimiento de aves comunes de SEO/BirdLife (Sacre) ha detectado un declive de un 76% de la población en el periodo 1998-2017, con un 3,5% de declive anual. “En breve dejará de ser un ave común en nuestros campos, aunque en muchos sitios ya no lo es y en otros ya ha desaparecido”, afirmó Juan Carlos del Moral, coordinador del área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife.

Los expertos deducen que esta situación de declive poblacional se debe, entre otros factores, a los derivados de la gestión agraria actual, con cada vez menos superficies en barbecho. Especialmente relevante podría ser la supresión desde 2010 de la retirada obligatoria de tierras de cultivo de la Política Agraria Común (PAC), medida que había estado en vigor durante casi 20 años y que ha ofrecido superficies favorables para el sisón y otras especies ligadas a los hábitats agrarios de cereal de secano.

FALTA DE ESPACIOS

Respecto a las medidas que garantizan su conservación, a pesar de su nivel legal de protección, los expertos coincidieron en que las herramientas disponibles son insuficientes porque la red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) no cubre suficientemente su área de distribución principal y las actuales medidas agroambientales de la PAC no consiguen contrarrestar la degradación general de la matriz agraria, como tampoco permiten un diseño más eficiente para asegurar el buen estado de salud de la especie y el buen desarrollo de la actividad de los agricultores.

“Es por esto que en, algunas comunidades autónomas se trabaja con ayudas y medidas específicas para la conservación del sisón, pero la limitación de los presupuestos para los objetivos de conservación son un problema generalizado”, apuntó Ana Carricondo, coordinadora del área de Conservación de SEO/BirdLife.

Carricondo concluyó que es necesario actuar “urgentemente” para detener el descenso de las poblaciones de sisón, así como revisar la catalogación nacional de la especie, actualmente catalogada como ‘vulnerable’, para declararla “en peligro”.

“Con esta revisión se desencadenarían los mecanismos establecidos en las leyes de protección de la biodiversidad, obligando a la elaboración de un plan de recuperación a nivel nacional y la liberación de fondos para su ejecución”, añadió.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso