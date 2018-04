DAVID GISTAU REGRESA A 'EL MUNDO'

El periodista David Gistau regresa al periódico 'El Mundo' para escribir columnas de opinión, "pero también potenciar la figura del cronista y el reportero versátil, lo mismo para política y deporte que para cultura y toros”, según informó el diario. “Me apetece contar historias distintas. Quiero hacer algo más variado que estar pendiente de la última noticia política”, agregó el periodista.



“Reforzamos el periódico con una de las grandes firmas del periodismo español, con la satisfacción añadida de que se trata de un regreso tras un lustro fuera. Además, creo que Gistau está en uno de sus mejores momentos. Hará columnas, pero también reportajes”, expuso el director de 'El Mundo', Francisco Rosell.

Gistau vuelve a 'El Mundo' tras haber estado cinco años en el diario 'ABC' y es colaborador de la Cope. “En 'El Mundo' siempre he sentido una libertad rabiosa. He estado como he querido, por ser un periódico que acepta tener tensiones internas y a gente muy distinta; que tiene mucho apego a la calle, no a los cenáculos, a explicar qué pasa fuera y explicar lo que es la sociedad. Yo creo que esto último es su tradicional huella. Todos los que hemos pasado por este diario estamos muy influidos por esa forma distinta de hacer periodismo. Siempre me ha gustado que sea un periódico que necesita dar 'scoops'”, consideró el periodista.



