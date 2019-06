Cs espera que Vox retire su enmienda al Presupuesto andaluz o "tendrá que explicar su voto con PSOE-A y Adelante"

El vicepresidente de la Junta andaluza y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha dicho este miércoles, minutos antes de que arrancase el debate de totalidad del Presupuesto andaluz para 2019 en el Parlamento, que espera que Vox retire la enmienda a la totalidad de las cuentas que ha registrado o, de lo contrario, "tendrá que explicar que vote con el PSOE-A y Adelante Andalucía".

Así se ha pronunciado Marín en declaraciones a los periodistas a su llegada al salón de Plenos, cuando ha confiado en que Vox "entienda la responsabilidad que asume hoy si sale adelante su enmienda a la totalidad". Los votos del partido de Santiago Abascal son necesarios para aprobar las cuentas pues el PP-A y Cs gobiernan en minoría.

El vicepresidente ha defendido que "independientemente de que cada grupo haga lo que tenga que hacer, desde el Gobierno andaluz hemos hecho nuestro trabajo y, a partir de ahí, necesitamos apoyos y si no los conseguimos, seguiremos trabajando en los presupuestos del 2020".

Esto, a juicio de Marín, "es la normalidad que debe haber en democracia y cuando un gobierno está en minoría e intenta sacar adelante los primeros Presupuestos no socialistas de Andalucía".

Preguntado por la vinculación de estas negociaciones con las que se están llevando en Madrid para la conformación del Ejecutivo regional y posibles presiones para que Vox forme parte de un Gobierno junto al PP y Cs, el vicepresidente y líder andaluz del partido naranja ha dicho que no se siente presionado "en absoluto".

"Lo importante es que cada uno tenga la conciencia tranquila y sepa lo que hace", ha proseguido Marín, que ha defendido que el cogobierno del PP-A y Cs ha confeccionado un Presupuesto "con el gasto social más importante de la historia de la comunidad y que apuesta por las inversiones", de modo que ahora "hay que ver es si sale o no, y también si tras las enmiendas a la totalidad --de no prosperar--, los grupos aportan porque hasta ahora no he escuchado ni una propuesta".

En cualquier caso, Marín ha asegurado que no está pendiente de "los órdagos de nadie", por la presión que ejerce Vox para retirar su enmienda, sino que como vicepresidente está pendiente de hacer su trabajo.

"Queremos sacar el Presupuesto y el resto de fuerzas tendrán que dar explicaciones de lo que hagan, y si Vox decide votar con el PSOE-A y Adelante, que lo explique", ha abundado al hilo de que estos dos grupos parlamentarios también hayan registrado una enmienda a la totalidad de las cuentas.

Entretanto, ha dicho desconocer en qué punto se encuentran las negociaciones con Vox, que ha planteado "una serie de propuestas de las que la inmensa mayoría no van sobre partidas presupuestarias sino en otras líneas", y que su interlocutor en este marco es el consejero de Hacienda, Juan Bravo, "que es el representante del Gobierno en la negociación".

De hecho, Marín ha recordado que cuando negociaba las cuentas en la pasada legislatura como portavoz de Cs con el PSOE-A, "me sentaba con la consejera de Hacienda entonces, María Jesús Montero, no con nadie más, esa es la función que cada uno tenemos", y que, en cualquier caso, él opina cuando alguna propuesta puede influir en las competencias de su ámbito.