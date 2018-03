Cronología del caso ‘Skripal’: intoxicaciones, espías dobles y guerra fría

El caso Skripal se está convirtiendo en algo más que una tensión diplomática. En un nuevo capítulo en esta historia de espías y venenos entre Reino Unido y Rusia, a Theresa May no le ha templado el pulso este miércoles al aprobar la expulsión de 23 diplomáticos rusos del país. Por su parte Putin no se ha quedado de brazos cruzado y ha anunciado medidas iguales con los diplomáticos británicos en Rusia, abriendo una pelea diplomática sin precedentes en 30 años de relaciones.

Esta es la cronología de una historia con espías dobles, filtraciones y envenenamientos que comienza en los últimos años de la guerra fría.

Skirpal en los 90, un entrenador de espías

Serguéi Skripal fue un agente del ministerio de exteriores rusos durante los años 90. Militar, se encargaba del entrenamiento de otros agentes y espías rusos, por lo que conocía de buena mano la estructura de la red rusa de espías en Europa, tal y como ha informado ahora una fuente anónima a la BBC.

2006, condenado por alta traición

Sin embargo, el estatutos de Serguéi cambia drásticamente en 2006. Según los tribunales rusos, Skripal habría filtrado información clasificada sobre espías rusos en Europa a Londres durante los 90, incluso después de su retiro en 1999.

El agente habría entregado información confidencial a Reino Unido por 100.000 dólares de recompensa, jugando un papel de doble agente. Fue sentenciado a 13 años de cárcel y le fueron retirados todos sus reconocimientos militares.

En este mismo año muere el espía Aleksandr Litvinenko, envenenado con una sustancia nuclear en un hotel de Londres por un ataque ruso, tal y como esclareció 10 años después la investigación al respecto.

2010, asilo en Reino Unido

Skripal no llega a cumplir el total de su condena. En julio de este año sería uno de los cuatros espías liberados como parte del mayor trueque de espías en años entre Moscú y Washington. El trato consistió en la liberación del exagente y otros tres convictos por traición en Rusia a cambio de la liberación de 10 agentes rusos por Estados Unidos.

El intercambio se produjo en la pista del aeropuerto de Viena y desde allí Skirpal no duda en coger un vuelo rumbo a Reino Unido y pedir asilo, donde comienza una vida normal.

23 de octubre de 2012

La mujer de Skirpal, que vive con él desde 2010, fallece de un carcinoma.

18 de junio de 2017

Algunos medios aseguran que el hijo de Skirpal, Alexander, fallece mientras visita San Petersburgo con su novia. El diario británico The Sun habla de una “enfermedad del hígado” pero se desconoce la verdadera causa de su muerte.

4 de marzo de 2018

Una mujer llama a los servicios de emergencia. Un hombre mayor y una mujer de mediana edad se encuentran sentados en un banco de un centro comercial de la ciudad inglesa de Salisbury, en un estado de aparente embriaguez, realizando “extraños movimientos”.

Un testigo explicó la escena a la BBC. “Estaban en un banco, un hombre mayor y una mujer joven. Ella estaba inclinada sobre él, parecía que se había desmayado, quizá. Él estaba haciendo extraños movimientos, mirando hacia el cielo”

Los servicios sanitarios acuden e ingresan a la pareja en los cuidados intensivos del hospital de Salisbury.

5 de marzo de 2018

La pareja es identificada como Sérgei Skripal y su hija Yulia. Ella habría viajado desde Rusia para acompañar a su padre durante la fecha de cumpleaños de su hijo fallecido.

12 de marzo de 2018

Se confirma el envenenamiento de Sérgei y su hija por un agente nervioso y comienzan las sospechas de envenenamiento desde Rusia.

Expertos del Ejército británico determinan que la sustancia, de la que se han encontrado trazas en al menos un restaurante y un pub de Salisbury (sur de Inglaterra), es del tipo "Novichok", un químico que Rusia ha fabricado en el pasado y que podría tener la capacidad de continuar produciendo.

Estalla la guerra diplomática y Reino Unido señala directamente a Rusia como culpable del envenenamiento.

13 de marzo de 2018

Moscú se desquita de las acusaciones de envenenamiento y exige a Reino Unido pruebas. Pero Londres no se achanta y eleva el tono de las acusaciones.

Alemania, Francia y Estados Unidos toman cartas en el asunto anunciando medidas contra el Kremlin de confirmarse la participación en el envenenamiento de los Skripal.

Reino Unido ordena investigar la posible implicación de Rusia en catorce muertes en su territorio.

Por su parte, la OTAN declara totalmente “inaceptable” el uso de un gas nervioso por parte de un “país aliado”.

14 de marzo de 2018

Theresa May expulsa a 23 diplomáticos rusos y continúa con las acusaciones al Kremlin.

15 de marzo de 2018

Rusia reitera su inocencia en el caso Skripal y anuncia la expulsión inminente de diplomáticos británicos en Rusia, aunque no aclara cuándo ni cómo.

Tachan de inaceptables las acusaciones sin pruebas "y tampoco acepta el lenguaje de ultimátums", en alusión al plazo dado por la primera ministra británica, Theresa May, para que Moscú explicara cómo pudo llegar a Reino Unido el gas nervioso de fabricación rusa que se empleó en el atentado contra Skripal y su hija.