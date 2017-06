Críticas al PSOE, dentro y fuera del partido, por proponer la plurinacionalidad

La oposición se ha avalanzado sobre Pedro Sánchez tras su apuesta por la "plurinacionalidad" de España, una idea aprobada tras su 39º Congreso Federal celebrado este fin de semana. La oposición se ha mostrado muy crítica con el líder socialista y con su partido tras este anuncio. Populares, Ciudadanos e incluso voces dentro de su propio partido cuestionan la decisión tomada por el nuevo equipo en Ferraz.





El PP nota "complejo podemita"

El Partido Popular ve "claramente incompatible" la idea de la plurinacionalidad con la de soberanía nacional recogida en la Constitución Española. En palabras de su Coordinador General y responsable de organización, Fernando Martínez-Maillo, el PSOE está evidenciando cierto "complejo podemita" porque según él deja "completamente abandonado" el centro político y la moderación. Las declaraciones del dirigente popular se han producido en el momento de su lelgada a un desayuno informativo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y en el que también ha estado Mariano Rajoy.

Para Andrea Levy, presente en la jornada matutina con los dirigentes cpopulares, el PSOE está buscando "subterfugios para contentar a todo el mundo" y así situarse en la equidistancia ante el "grave desafío" que llega desde Cataluña. La responsable de Estudios y Programas del PP ha señalado que el discurso de Sánchez evidencia que no hay "nada nuevo bajo el sol". A su entender, se trata del "mismo Pedro Sánchez que ya ha perdido dos veces en unas elecciones generales" y con la estrategia de "querer parecerse a Podemos".

En rueda de prensa, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, ha incidido que el PSOE "juegue a la ambigüedad en pleno desafío secesionista". Casado ha criticado sobre todo que Sánchez haya defendido una España plurinacional y ha recalcado que si "la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto no puede haber plurinacionalidad". De hecho, ha llegado a preguntar al secretario general del PSOE cuáles serían las nacionalidades de la plurinacionalidad y hasta dónde llegaría el derecho a decidir.





Ciudadanos ataca al 'nuevo PSOE'

Para el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sería mejor que España fuera un estado parecido a Estados Unidos, Francia o Alemania en vez de parecerse a la Bolivia "plurinacional". "Dice la nueva dirección del PSOE que el modelo equiparable a su nación de naciones es Bolivia. A mí me gusta más EEUU, Alemania o Francia", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter, donde ha incluido un extracto de la Constitución boliviana.

En rueda de prensa, Inés Arrimadas ha afirmado que Sánzhez está "dando bandazos y contradicciones" algo que para la número dos de Ciudadanos no tienen culpa los espaloles. Según Arrimadas, para gobernar España hay que tener "una idea clara del país y un proyecto de futuro para todos los españoles", y eso el PSOE "no lo ha tenido y no lo va a tener".

"Pero me gustaría saber si el señor Pedro Sánchez, además de hablar de destruir todo lo que hay, se va a sumar a construir y va a apoyar medidas de Ciudadanos", ha subrayado, tras aplaudir que por fin los socialistas vayan a tener un portavoz en el Congreso después de meses "sin ningún tipo de interlocución".





El PSOE andaluz también pregunta

A través de su secretario de Organización, Juan Cornejo, los socialistas andaluces han manifestado sus dudas al suponer que haya "españoles de primera y de segunda" o si todos los españoles serán iguales "vivan donde vivan". "Es que no lo sé", ha añadido el numero dos de los socialistas en Andalucía.

En rueda de prensa, Cornejo ha dicho que el problema no son los calificativos o los nombres "sino lo que significa y cómo se desarrolla". "Queremos saber si se nos está hablando de que pueda haber un tratamiento fiscal, económico, jurídico o de relación; o si se está hablando de que reconocemos las singularidades, la cultura o el idioma", ha apuntado.

No obstante, ha asegurado que el PSOE-A da "confianza" a esta nueva dirección nacional y a los órganos correspondientes para su aplicación, insistiendo además en que "lo que se aprueba en un congreso es para todos los socialistas, hayamos ido con un pensamiento u otro".