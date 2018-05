Cristina Cifuentes pide recuperar su puesto de funcionaria en la universidad

Cristina Cifuentes ha pedido volver a la universidad. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha solicitado volver a ocupar su puesto en la Universidad Complutense de Madrid tras su salida de la vida política. Cifuentes tenía una excedencia y ahora ha pedido regresar a su puesto de funcionaria pública.

Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario debe solicitar su reingreso en el puesto en el plazo de un mes, desde que terminó el motivo por el que había pedido abandonar la plaza. En caso de que no fuera así, perdería su trabajo. Es por ello por lo que Cristina Cifuentes ha pedido regresar tras abandonar “de forma definitiva” la vida pública.

La popular entró como Técnico B en la Universidad Pública, en el año 1990. Once años después, disfrutando de la excedencia subió a Técnico A, un proceso muy cuestionado por el Tribunal que la examinó y las relaciones personales que mantenían con al expresidenta.

Su vuelta a la universidad pública, además de paradójica, ha sido comentada por el resto de grupos políticos. Desde el Partido Popular han pedido que, tras su abandono, Cifuentes pueda seguir con su vida. Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, consideraba que lo que estaba pasando era un “escarnio público” y pidió que la “dejaran tranquila”.





PSOE y Ciudadanos consideran que “debe seguir con su vida”

Desde el PSOE y Ciudadanos han coincidido este jueves en que la expresidenta de la Comunidad de Madrid está en su "derecho" de reincorporarse a su puesto de funcionaria y a seguir "con su vida".

En los pasillos de la Cámara regional, antes del Pleno, el portavoz socialista y candidato, Ángel Gabilondo, ha señalado que Cifuentes está en su "derecho" a hacer la solicitud.Otra cosa, a su juicio, es "qué aceptación reciba y que valoración se haga", pero tiene "derecho que a seguir con su vida", ha indicado Gabilondo.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha coincidido con Gabilondo en que la exdirigente madrileña está en su "derecho" de pedir reincorporarse a esa plaza de trabajo, pero ha indicado que a él le corresponde dedicarse a asuntos que le preocupan más, como "el futuro de los madrileños".

"Le deseo lo mejor y que haga lo que haga con su vida que acierte; pero a mí me preocupa el futuro de los madrileños y tendrá que ser a Ángel Garrido y a su Gobierno al que le pidamos explicaciones", ha añadido.





Cifuentes borra el video de “no me voy, me quedo”

Cristina Cifuentes reaccionó a la publicación de las primeras informaciones del diario.es a última hora del día que estalló el escándalo. La expresidenta concedió un par de entrevistas y después grabó un video que se viralizó rápidamente.

Ahora, ese video emitido a través de periscope no está. En él, Cifuentes explicitaba que había sido un “día muy duro” pero que seguía fuerte. Y concluía con un “no me voy, me quedo” bastante altivo y prepotente. Ahora, Cifuentes ha decidido borrar ese momento de sus redes sociales.