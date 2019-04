Cosas que sorprenden a los extranjeros cuando vienen a España

Cada año, España recibe millones de visitantes de diferentes puntos del mundo. De hecho, en base a los resultados del 2017 publicados por la Organización Mundial del Turismo, es el segundo país a nivel mundial, solo por detrás de Francia, que registra más números de llegadas. Pero no sólo visitan España por ocio o por negocio, según los datos de la Comisión Europea, España es el país que más estudiantes internacionales recibe dentro del programa Erasmus. Estudiantes de diversas partes de todo el mundo se interesan en este destino para completar su formación y conocer más la cultura y el estilo de vida de los españoles. Pero ¿qué cosas todavía les siguen sorprendiendo cuando llegan a España? Según la comunidad Student.com, la plataforma de alojamiento más grande para estudiantes de todo el mundo, estas son las peculiaridades que más les sorprenden a los extranjeros cuando vienen a España.

Besarse para saludarse y para despedirse

Aunque para los españoles sea lo más normal del mundo, todavía hay extranjeros que no se sienten del todo cómodos con esta tradición. Tanto en España como en Latinoamérica es común el saludo con uno o dos besos, en cambio, en algunos países de la unión europea, así como en Estados Unidos o Canadá, sólo se besa a los familiares. Este gesto tan natural para los españoles se toma como un momento de lo más embarazoso para ellos.

Cambiar de planes y no ser puntuales

A ojos de los estudiantes que vienen a España, los españoles somos impuntuales y además cambiamos de planes con frecuencia. Los cinco minutos de cortesía se pueden convertir en media hora y donde dije digo, digo Diego. Es decir, no es raro que a última hora se cancele el plan que se había propuesto en un principio por otro nuevo y a otra hora.

Horarios de las comidas y la sobremesa

Es cierto que una de las cosas que más les llaman la atención a los extranjeros es el horario de comidas y cenas que se acostumbra a tener en España, y el hecho de que se come pan con prácticamente todo. De hecho, en muchos restaurantes, el servicio de cenas no empieza hasta las ocho de la tarde.

Además, después de las comidas, no están acostumbrados a la sobremesa. No entienden que la gente se quede charlando durante horas sentados en el mismo sitio si ya se ha acabado de comer.

La siesta y el horario de los comercios

No podía faltar una de las cosas más famosas de España. El mundo se para de tres a cinco porque es la hora de la siesta. De hecho, pocos comercios están abiertos a esas horas, cosa que a los visitantes foráneos les sorprende. Los horarios comerciales del resto de Europa no suelen ser partidos y cierran mucho antes las tiendas, en torno a las seis o siete de la tarde. En cambio, en España, no es raro ver comercios abiertos hasta las diez de la noche.

Invitar el día de tu cumpleaños

Una de las costumbres que hay en la cultura española que llama la atención a estudiantes de todo el mundo, es el hecho de que la persona que cumpla años sea la que pague. En países como Reino Unido e Irlanda, los asistentes suelen invitar al cumpleañero, o cada uno pagarse su parte. En cambio, en España, es común que no solo se celebre invitando a los amigos y familiares, sino que también se acabe llevando comida o tarta, al trabajo o a la universidad, para compartir con los compañeros.

Las vacaciones de Navidad son muy largas gracias a Los Tres Reyes Magos

Las Navidades en la mayoría de los países acaban el día 26 de diciembre, justo después de que Papá Noel haya pasado a dejar sus regalos. Es por ello por lo que la tradición que se da en España y parte de Sudamérica, de Los Tres Reyes Magos no les deja indiferentes ya que hace que se alarguen las Navidades, y, por lo tanto, las vacaciones, hasta el 6 de enero.

El uso de los dos apellidos

¿El primer apellido es entonces un segundo nombre? Eso es lo que piensa gran parte de la comunidad de estudiantes que vienen a España. Habitualmente, para ellos es común únicamente poseer uno o varios nombres, pero únicamente un apellido, que normalmente lo adoptan del padre.

No dejar apenas propinas

En países anglosajones es de costumbre dejar al menos el 10% del total de la cuenta en propinas. Sin embargo, en España, se tiene la costumbre de dejar propinas sólo si el servicio ha sido muy bueno, y normalmente se dejan las monedas de menor valor cuando te dan el cambio.