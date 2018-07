Comienza la tensión: Santamaría pide que se respete su 43% y Casado ironiza

Soraya Sáenz de Santamaría se ha reunido este miércoles con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ambos compitieron por liderar la formación conservadora y la exvicepresidenta del Gobierno perdió. Ahora, ambos defienden de palabra que pelearán por una “unidad real” aunque ya han comenzado los primeros zarpazos.

Sáenz de Santamaría ha pedido que el 43% de los apoyos que recibió su candidatura en el congreso se vea "representado digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido; mientras que Casado ha respondido que "no se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días". EL discurso de la unidad se mantiene ante los medios aunque ambos siguen peleando por ser fuertes dentro del partido, conscientes de que es Casado quien tiene la sartén por el mango.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Sáenz de Santamaría ha afirmado que "dado que hay un porcentaje importante del 43% que ha decidido apoyar a la candidatura que además había ganado entre la afiliación, lo bueno para lograr la unidad del partido es que esa gente también pudiera verse representada digna y proporcionalmente en todos los órganos de dirección del partido". Así se ha pronunciado tras finalizar la reunión que ha mantenido con Casado para buscar "la unidad". Los dos han pactado que sus respectivos equipos se sienten para hablar del diseño de los nuevos órganos de dirección.

Preguntada en concreto sobre si quiere que si quiere que su equipo ocupe prácticamente la mitad del Comité de Dirección, Santamaría ha asegurado que esta cuestión corresponde abordarla a los equipos en la reunión aunque ha definido que la presencia debe ser “digna y adecuada".





¿Santamaría a Madrid?

En cuanto a su futuro en el partido, la exvicepresidenta del Gobierno ha aseverado que no le ha pedido a Casado "ningún puesto" porque no lo necesita. "Yo le he dicho que mi objetivo es lograr la unidad del partido. Ya dije que voy a seguir en política y que no necesito ningún puesto. Seguiré trabajando para mi partido con toda la ilusión del mundo. No he hablado con él de ningún puesto", ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado que tampoco Casado le ha ofrecido ser la candidata en Madrid para las próximas elecciones municipales. "Ni me lo ha ofrecido ni le voy a contestar a esta pregunta. Voy a trabajar y no necesito ningún puesto", ha reafirmado.





Casado rechaza la fuerza de Santamaría

El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado este martes la petición de la que fue su contrincante en las primarias del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, de que el 43% de los órganos del partido estén compuestos por personas que apoyaron su candidatura. Lo que sí ha trascendido es el ofrecimiento de incorporar a miembros valiosos de su equipo, pero sin poner "etiquetas".

"No se puede pasar de la lista más votada a la proporcionalidad en apenas dos días", ha señalado Casado, quien ha calificado de "estupenda" la conversación con Sáenz de Santamaría, pero ha recalcado que no se trata de negociar "un pacto de investidura entre adversarios políticos" sino de llegar "a un acuerdo entre compañeros".

"Queremos contar con personas que han ido en su lista o que forman parte de provincias o regiones que hayan tenido un mayor apoyo hacia su candidatura, pero esto no es una negociación de un pacto de investidura entre adversarios, sino un acuerdo entre compañeros", ha dicho, incidiendo en que quiere "contar con los mejores".





Sin noticias de la secretaria general

Casado no ha querido adelantar quién ocupará la Secretaría General del partido y ni siquiera ha confirmado que vaya a ser una mujer, como, según han trasladado desde su equipo, era su deseo. "Será una persona que afronte del desafío que tenemos por delante porque necesitamos que sea un proyecto ganador", ha señalado, antes de avanzar que quiere llegar al mes de agosto con "todos los equipos absolutamente cerrados" y preparados para trabajar.

También ha garantizado que, con independencia de cuál fuera el candidato más votado en cada territorio, van a respetar el resultado de los congresos provinciales y regionales, así como las candidaturas ya nombradas o que son "previsibles" para las elecciones locales y autonómicas del año que viene.

Además, ha mostrado su deseo de que Santamaría acepte incorporarse al Comité Ejecutivo en uno de los dos puestos de libre designación que dejó sin cubrir en el Congreso Nacional del pasado fin de semana. "Me encantaría que estuviera, creo que tiene que estar representada como ha estado en los últimos años", ha dicho.





Las negociaciones de Cospedal

No es seguro, sin embargo, que de esta reunión salgan ya los nombres de los portavoces del PP en el Congreso y el Senado, según informaron fuentes 'populares', que apuntan la posibilidad de que esos relevos no lleguen hasta septiembre.

Pero tras el XIX Congreso Extraordinario Nacional del PP de este fin de semana no sólo ha habido conversaciones entre los equipos de Casado y Santamaría, sino que Cospedal también está tratando de buscar hueco en los órganos del partido para algunos de sus colaboradores.

Fuentes del equipo de Casado han trasladado a Europa Press que existe cierto malestar por el hecho de que Sáenz de Santamaría haya reclamado una cuota de representación del 43% en la nueva dirección, cuando lo que tiene que hacer decidir si va a apostar poa la unidad o por la división.