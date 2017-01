Colombia desvela su gastronomía trayendo a sus mejores cocineros a Madrid

Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, quiere aprovechar que vive "un momento muy propicio" como es el desarrollo del proceso de paz para promocionarse como destino gastronómico y un primer paso es mostrar lo mejor de su cocina a través de sus grandes chefs en Madrid.

El país será el protagonista de la segunda edición del "pop up restaurant" que organizan la agencia Mateo&CO, The World's 50 Best Restaurant y NH Hotel Group, que el año pasado trasladó a Madrid durante un mes el restaurante Alinea de Grant Achatz, con tres estrellas Michelin en Chicago, experiencia sobre la que en breve se estrenará en Netflix y varias cadenas españolas un documental.

En esta ocasión quienes ofrecerán lo mejor de su cocina durante una semana cada uno, del 28 de febrero al 25 de marzo en el NH Collection Eurobuilding, serán Leonor Espinosa, del restaurante Leo, número 16 en los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica; Jorge y Mark Rausch, de Criterion (nº 29); Juan Manuel Barrientos, de El Cielo (nº 30) y Harry Sason, del restaurante homónimo y número 40.

Jorge Rausch, que cerrará este "Colombia in residence" cocinando del 21 al 25 de febrero, ha explicado hoy que "promocionar la gastronomía colombiana en Europa era algo impensable hace un par de años, pero ahora viene en un momento muy propicio con el proceso de paz y se verá reflejado en gran aumento del turismo".

Leonor Espinosa ha subrayado que los comensales descubrirán que su país es "mucho más que bandeja paisa y sancocho" y que su gastronomía "avanza a pasos agigantados" y lo hará más gracias a una de las condiciones del proceso de paz, el apoyo al sector agropecuario, ha manifestado la cocinera, cuyos platos se degustarán del 14 al 18 de marzo.

Dado que en "Colombia in residence" participan cocineros que trabajan "a partir de la tradición e ingredientes autóctonos", la iniciativa servirá para descubrir a los españoles "productos que serán la gran sorpresa", ha subrayado.

Barrientos ofrecerá su menú especial, diseñado para la ocasión al igual que el del resto de sus colegas, del 28 de febrero al 4 de marzo y Sasson del 7 al 11 de marzo, y las reservas ya se pueden hacer en la web colombiainresidence.es

Para la ocasión se habilitará y decorará especialmente -"bien colombiano", en palabras de Raush- un espacio del NH Collection Eurobuilding para 40 comensales, donde se darán cinco servicios a la semana entre comidas y cenas, por lo que se esperan que sean 1.800 los cubiertos que se ofrezcan en las cuatro semanas, ha dicho Hugo Fraile, director general de NH Hoteles en España, Portugal y Andorra.

El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de Colombia a través de Procolombia, cuya directora en España, Marcela Astudillo, ha destacado que el potencial gastronómico de su país está "en su megadiversidad, un mestizaje cultural que ha configurado un panorama de ricas variedades locales y técnicas culinarias indígenas con las que muchos de los restaurantes están experimentando de forma innovadora".