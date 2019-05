Ciudadanos acepta "informar" a Vox de los acuerdos que alcance con el PP, su socio "preferente" para negociar

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que su partido no tiene problema en "informar" a Vox de los acuerdos que alcance con el PP para gobernar comunidades autónomas y municipios, pero no contempla negociar con el partido de Santiago Abascal ni compartir gobiernos con él.

En declaraciones a los periodistas ante el Tribunal Constitucional, donde el partido naranja ha presentado un recurso contra la ley vasca de abusos policiales, Villegas ha subrayado que el socio "preferente" de Cs en las negociaciones posteriores a las elecciones municipales y autonómicas será el PP "en la mayoría de sitios".

"No hemos empezado a negociar, pero nuestra idea, las líneas generales, es que nuestro socio preferente va a ser el PP. Nuestra idea es que no haya tripartitos, que haya gobiernos en los que pueda haber miembros del Gobierno designados o propuestos por el PP y Ciudadanos. Por lo tanto, no contemplamos la posibilidad de que haya tripartitos", ha manifestado.

Así se ha pronunciado Villegas después de que Vox haya marcado como "condición indispensable" que esos dos partidos se sienten con ellos a negociar en todos aquellos lugares en los que requieran su apoyo para gobernar. Además, la formación de extrema derecha pedirá formar parte de los gobiernos en aquellos lugares donde haya obtenido una representación "significativa" en el número de diputados o concejales, como pueden ser Madrid o Murcia.





CIUDADANOS NO NEGOCIARÁ CON VOX

El 'número dos' de Ciudadanos ha dicho que no le preocupa la imagen de miembros de su partido manteniendo una reunión con Vox, pero "no va a haber negociaciones" con esta fuerza política. "Luego, si hay que informar a los demás partidos de a qué acuerdo hemos llegado con el PP allí donde podamos llegar a algún acuerdo con el PP y si eso se produce enviándoles el acuerdo por mail o sentándonos a explicárselo, pues no sé cuáles serán las formalidades", ha agregado.

A su juicio, lo importante en este caso "no es la foto", sino "con quién se negocian los contenidos de los programas de gobierno y la composición del Gobierno". "Y ahí no contemplamos negociaciones a tres bandas", ha insistido.

En cuanto al PSOE, "es muy difícil pactar", ha añadido Villegas, criticando a los socialistas por su decisión de iniciar conversaciones con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra para intentar formar Gobierno en Navarra, donde podrían pactar tanto con estas formaciones como con la coalición Navarra Suma, compuesta por Unión del Pueblo Navarro (UPN), el PP y Cs.

"El PSOE, en cuanto puede empezar a pactar, lo primero que hace es tirarse en manos de los nacionalistas y buscar un acuerdo con el PNV y con Bildu para que los constitucionalistas no podamos gobernar en Navarra", ha manifestado, identificando a Geroa Bai con el Partido Nacionalista Vasco.

Por lo tanto, "con este PSOE es prácticamente imposible llegar a acuerdos", y en Ciudadanos "nos reafirmamos en que nosotros buscaremos pactos centrados, liberales y moderados con el PP como socio preferente", ha afirmado.





SITUACIÓN EN ARAGÓN

En este sentido, ha dicho que "en absoluto" Ciudadanos está condenado a entenderse con el PSOE en Aragón después de que el Partido Aragonés (PAR) descartara un acuerdo con el bloque de centro-derecha --que necesita sus votos-- y dijera que "lo lógico" es un pacto del PSOE y Cs.

Tras reiterar que los comités territoriales de la formación naranja todavía no han iniciado conversaciones en los distintos municipios y comunidades, el 'número dos' de Ciudadanos ha indicado que en Aragón "hay diferentes opciones de pacto" y que "habrá que hablar y ver qué se puede acordar".

Villegas se ha reunido esta semana tanto con su homólogo del PP, Teodoro García Egea, como con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para establecer el procedimiento de negociación tras las elecciones del pasado domingo. Mientras que con García-Egea volverá a verse la próxima semana, en Cs sostienen que en el caso de Ábalos será más complicado que se produzca un encuentro.





GABILONDO ES "UN REPRESENTANTE DEL SANCHISMO"

El secretario general de Ciudadanos se ha referido a la situación en la Comunidad de Madrid, donde el socialista Iñaki Gabilondo ganó las elecciones pero el PP, con 30 diputados, Cs con 26 y Vox con 12 con suman una mayoría para gobernar. Si el partido liderado por Albert Rivera se negase a negociar con Vox y al mismo tiempo siguiese rechazando a Gabilondo como presidente, no habría acuerdo posible y habría que repetir los comicios.

"Nosotros no preferimos una repetición de elecciones", pero "tenemos nuestras líneas de negociación y queremos llegar a acuerdos de gobierno que sean buenos para los ciudadanos, con políticas buenas para los ciudadanos", ha explicado Villegas, mencionando la reducción de los impuestos, medidas de "protección de las familias" y políticas que garanticen la unidad de España y la igualdad entre los españoles.

Ante los acuerdos de gobierno que se alcancen, "los demás partidos tendrán que votar" en la sesión de investidura y cada uno deberá asumir su "responsabilidad" por la posición que asuma, no intentar "echársela a otros", ha advertido.

Al preguntársele si Ciudadanos estaría dispuesto a hacer presidente de la Comunidad de Madrid a Ángel Gabilondo a cambio del apoyo del PSOE y de Más Madrid para que Begoña Villacís sea la alcaldesa de la capital, el dirigente 'naranja' ha arremetido contra el candidato socialista.

Lo ha descrito como "un representante del sanchismo" que no se ha desmarcado de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Asimismo, ha recalcado que "con este PSOE" que quiere negociar con partidos nacionalistas en Navarra "es imposible llegar a acuerdos y es imposible que Cs apoye a algunos de sus líderes" si estos siguen "detrás" de las políticas de Sánchez.