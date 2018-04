Cifuentes renuncia al máster y pide disculpas

La presidenta de la Comunicada de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster de la polémica y ha pedido disculpas al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos. Así, lo ha confirmado la propia presidenta en Twitter después de que okdiario haya publicado la carta dirigida al rector, donde Cifuentes pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley.

En la misiva, Cifuentes insiste en que posee "el correspondiente Título Oficial, así como todos los certificados acreditativos del pago de tasas y de las calificaciones obtenidas (...) debidamente sellados", pero que, "según se desprende de la información reservada abierta por la Universidad, la obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento".

En este sentido afirma tajante que "no he cometido ninguna ilegalidad" y que "he cumplido los requisitos que la Universidad me puso para conseguir dicho título". Asimismo, señala al rector que el acta del Trabajo de Fin de Máster le fue remitida"directamente por la Secretaría del rector el pasado 21 de marzo a las 17.36 minutos, procediéndose por tu parte un cuarto de hora después a dar instrucciones para abrir una Información Reservada, al existir dudas sobre su contenido".

La carta enviada al rector coincide con las palabras de Ramos recogidas por Europa Press en las que asegura que la URCJ retiraría el máster de la presidenta si la justicia confirmaba que hubo falsedad documental. El rector reconoce que esta es "la peor situación vivida" en la URJC y señala que si bien "se han cometido errores en estos días, se han tomado todas las decisiones posibles que estaban en la mano del equipo de Gobierno de la Universidad".