Cecotec: las aspiradoras made in Spain que lideran el mercado

CONTENIDO PATROCINADO Si bien hace muchos años tener una aspiradora en el hogar familiar era algo realmente extraño, lo cierto es que en la actualidad es un elemento que está presente en la práctica totalidad de los hogares. Las aspiradoras en sus diferentes modalidades son hoy en día imprescindibles para disfrutar de un hogar limpio y sin polvo. Desde su fundación en el año 1995, la marca española Cecotec se ha posicionado en una situación de liderazgo en el mercado de las aspiradoras, compitiendo con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Cecotec ofrece productos con una excelente relación calidad-precio, que presentan prestaciones y características propias de gamas superiores, pero con un precio muy contenido; y esto es, sin duda, la clave de su éxito.

Aspiradoras de todos los tipos Cecotec ha conseguido sacar al mercado diversos tipos de aspiradoras para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. Por eso, a día de hoy cuenta en el mercado con un buen número de aspiradoras de trineo, de escoba e incluso de modernos robots aspiradores. Si buscas una aspiradora tradicional, Cecotec te ofrece una amplia gama de aspiradoras ciclónicas, sin bolsa, potentes, manejables, con sistema de filtrado HEPA y con un buen depósito, a unos precios sin competencia. Si prefieres la manejabilidad de una aspiradora escoba, puedes encontrarlas tanto con cable como sin cable, 2 en 1, filtro HEPA y una potencia de succión destacada. Entre ellas, destaca un poderoso aparato, la Conga ErgoExtreme, que con sus 29,6 voltios es una de las aspiradoras escoba más potentes del mercado. Pero donde realmente está arrasando Cecotec es con su gama de robots aspiradores. Dentro de estos, sobresalen por sus prestaciones los que podemos considerar los buques insignia de la compañía: la Conga Excellence y la Conga Excellence 990.

Conga Excellence El Conga Excellence es uno de los robots aspiradores más versátiles del mercado, y es que cuenta con cuatro funciones en un solo aparato, ya que se encarga de barrer, aspirar, pasar la mopa e incluso de fregar el suelo. El robot cuenta con una elevada potencia de succión, de 1.200 Pascales, y dispone de una tecnología de navegación avanzada iTech 2.0, equipada con diferentes sensores que le permiten moverse ágil y fluidamente por cualquier tipo de hogar. Este robot se encuentra entre los más vendidos de España, gracias a lo completo que es y a la excelente relación calidad-precio que ofrece.

Conga Excellence 990 El robot aspirador Conga Excellence 990 es una versión mejorada del anterior, lo cual le ha permitido ascender también a los primeros puestos de ventas. Aunque comparten algunas características, como la potencia, el nivel de ruido o la capacidad de los depósitos, la 990 posee un sistema de navegación más avanzado, iTech 3.0, un modo de limpieza Extra Suction Pro, que optimiza el trabajo del aparato, y una mayor duración de la batería, que aumenta desde unos nada desdeñables 130 minutos hasta 160. Su sofisticado software le permite realizar un trabajo impoluto en cada uno de sus 5 programas, de fácil programación a través de su mando a distancia. Además, la posibilidad de fregar le sitúa en una posición ventajosa frente a otras marcas de robots, que sólo aspiran. Su sistema de fregado, con Intelligent Drip, va repartiendo el agua del depósito de manera homogénea en la mopa que incorpora el robot, de manera que el suelo queda limpio y reluciente a medida que el robot va pasando por él. La amplitud de su gama Conga y, sobre todo, las avanzadas características de sus robots aspiradores, sitúan a Cecotec como una de las pocas marcas de fabricación nacional que compite de tú a tú con las grandes marcas que todos tenemos en mente. Y esto no es fruto de la casualidad sino de apostar por la innovación tecnológica y por precios ajustados para sus productos, algo que los clientes agradecen en gran medida. Sus miles de usuarios satisfechos son una demostración del buen hacer de esta empresa. Como se puede apreciar ya no existen excusas para no tener en casa un aspirador que incluso friegue el suelo por ti. Tener la casa limpia ya no tiene por qué ser un trabajo tedioso.