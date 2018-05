Fin de la instrucción: Lamela envía a Trapero y a la cúpula de los Mossos a juicio por sedición

La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, ha finalizado la instrucción de la causa contra Josep Luis Trapero, Mayor de los Mossos d’Esquadra, y la cúpula de la policía catalana. Lamela les imputa un delito de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la consellería de Economía. La Guardia Civil entró a practicar unos registros y una multitud se congregó a las puertas. Este delito también se les aplica por su actuación en la celebración del referéndum del 1 de octubre.

La jueza de la Audiencia también les imputa un delito de organización criminal, a Trapero y al resto de la cúpula: la intendente Teresa Laplana, el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La magistrada ya ha elevado la causa a la Sección Primera de la Sala de los Penal para su enjuiciamiento.

Sobre el delito de sedición, Lamela considera que en la actuación de la policía catalana el 1 de octubre implicó un plan para evitar actual. La actuación del cuerpo estaba “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad” para la magistrada, “fue de total inactividad”.

Por su parte, considera que los altercados del 20 y 21 de septiembre, con la multitud movilizada por las entidades soberanistas de ANC y Òmnium, tenían como objetivo impedir la salida de los guardias civiles y de la comitiva judicial que registraba la consellería económica. La juez afirma: “Lejos de actuar se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”.





En Cataluña, Torra pospone el nombramiento del Govern

El recién elegido president de la Generalitat, Quim Torra, ha pospuesto este miércoles el nombramiento del nuevo Govern y ha pedido un dictamen a la asesoría jurídica del Parlament para “encontrar una vía de publicación del decreto de nombramiento” de sus consellers.

Como explicó para teinteresa.es el constitucionalista de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio García de Vitoria, “el Gobierno de Rajoy ha publicado el decreto de estructura peor no los nombramiento. Como no hay Govern, no se ha levantado el 155”. Torra parece que continúa en la senda de confrontación con el gobierno y se niega a cambiar los nombres de los políticos encarcelados o fugados.

Torra ha pedido estudiar "las medidas legales que se pueden emprender contra el Gobierno español", ya que considera que la publicación de los nombramientos es un acto debido que no debería padecer ninguna interferencia del Estado.





Un nuevo pleno el viernes

Le Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces han fijado un pleno para el viernes en que se podrán constituir las comisiones legislativas parlamentarias, pero no habrá comparecencia del presidente de la Generalitat, han explicado fuentes parlamentarias a Europa Press. Otras fuentes parlamentarias han concretado este miércoles que el pleno se celebrará a las 9 del viernes, el último día para constituir las comisiones legislativas, según el reglamento de la Cámara.

El reglamento especifica que el pleno ha de acordar el número y el ámbito de las comisiones legislativas "dentro de la semana siguiente a la investidura" del presidente de la Generalitat, por mayoría absoluta, a propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoces.

Quim Torra fue investido presidente el lunes 14 de mayo y el siguiente paso de un presidente suele ser su comparecencia en el pleno para explicar la estructura de su nuevo Govern. Sin embargo, su propuesta de consellers no ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc), en manos del Ejecutivo de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155, y no se ha celebrado la toma de posesión.





El voto de Toni Comín

La Mesa también ha acordado este miércoles pedir un informe jurídico a ERC que justifique por qué su diputado Toni Comín --en Bélgica desde octubre-- debería seguir delegando su voto.

El órgano rector de la cámara exige detallar la situación jurídica de Comín después de que la justicia belga rechazara la semana pasada la euroorden del Tribunal Supremo, y ERC tendrá siete días para presentarlo, tras lo cual la Mesa decidirá si mantiene o revoca la delegación.