El TC reacciona: admite el recurso del gobierno y paraliza el nuevo reglamento catalán

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno a la reforma del reglamento del Parlament de Cataluña. De esta forma la nueva norma catalana se paraliza hasta que el Tribunal dicte una sentencia al respecto.

La modificación en la Cámara permite al Govern aprobar por la ‘vía express’ las leyes relativas al referéndum del 1 de octubre. Fuentes del tribunal ya han indicado que el incumplimiento de esta paralización podría implicar un delito de desobediencia.

El recurso llega desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy que, tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes, decidió interponer un recurso para que el TC resolviera. Ante la espera, la norma se paraliza con un máximo de cinco meses, a no ser que el gobierno pida una prórroga de ese tiempo. El paso que da el gobierno de Rajoy está avalado por el propio Consejo de Estado en un dictamen que pidió personalmente el propio presidente del Gobierno.

Los magistrados del Tribunal se han reunido hoy de manera urgente a las 17:30 horas tras el anuncio de recurso del pasado viernes. Todos ellos están advertidos para estar localizables durante el mes de agosto para poder reunirse en caso de que, de nuevo, sea necesario hacerlo de forma urgente.

Para Junts Pel Si no existen razones fundamentadas para el recurso presentado por el Gobierno español. En rueda de prensa, el líder de la formación en el Parlament ha detallado que si el Tribunal “hace caer” esta modificación, también tendrían que hacer lo mismo con el resto de reglamentos en el resto de puntos del Estado que contemplan la misma fórmula.

La CUP ha ido más allá. Benet Salellas ha manifestado que si el Constitucional suspende el reglamento “ahondaría el estado de excepción” al que el Gobierno central “somete” a Cataluña. "Están configurando un clima de excepcionalidad que quiere atemorizarnos. Lo que es importante es dejar clara nuestra firmeza y nuestra convicción. Hoy estamos aquí pese a todas las alertas", ha concluido el diputado anticapitalista para sentencias que el objetivo es “ni ceder ni dar un paso atrás”.

Por su parte, el president Carles Puigdemont ha afirmado que está dispuesto a "aceptar todas las consecuencias", ya que asumirá la última responsabilidad para hacer el referéndum el 1 de octubre. En una entrevista en Bloomberg ha reclamado que las acciones jurídicas se produzcan contra los políticos, en defensa a los funcionarios, ya que según él todas las órdenes son políticas.

JxSí y la CUP registran la ley del 1-O

Junts Pel Sí y la CUP han registrado este lunes la ley con la quieren convocar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña. Ambos grupos parlamentarios han pedido tramitarla por el mecanismo de "urgencia extraordinaria" aprobado con la modificación del reglamento y sobre el que hoy se ha pronunciado el TC.

Esta ley queda registrada y está pendiente de la reunión que deberá celebrar la Mesa de la Cámara catalana para que se inicié así el trámite parlamentario. La reunión no llegará antes del 16 de agosto ya que el Parlament está en este momento sin actividad parlamentaria.

La ley, presentada por las dos formaciones, plantea la celebración del referéndum independentista que a pesar de las voces que llegan desde Madrid negando la votación, se celebrará según los dos grupos políticos. Todos los diputados de las dos formaciones han firmado la ley. Quienes no han rubricado el texto han sido la presidenta, Carme Forcadell; el vicepresidente, Lluís Guinó, y las secretarias Anna Simó y Ramona Barrufet por cuestiones de “imparcialidad” ya que forman parte de la mesa de la Cámara.

El líder de JxSi, Lluís Corominas, ha declarado que "La democracia en Catalunya no la parará ni el señor Rajoy ni el Constitucional". Para Benet Salellas, diputado de la CUP “no es una ley de partido, es una ley de país y para el país".

La posibilidad de tramitar esta ley por la vía urgente está abierta por parte del gobierno catalán y ambos grupos. Según el reglamento de la Cámara se puede seguir este procedimiento si lo piden una quinta parte de los diputados y entre JxSi y la CUP lo cumplen.

El nuevo reglamento recurrido permite ir un paso más allá y es la carta que se guardan los grupos independentistas. Se trata de tramitarla de forma más urgente sin la posibilidad de presentar enmiendas y con una sola lectura. Ninguno de los dos grupos ni el gobierno ha confirmado si esta será la vía que se utilizará en las próximas semanas.





El PP y Ciudadanos piden “amparo”

El PP catalán y Ciudadanos han presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña para proteger a los ciudadanos y evitar que se les "amordace". Para ambas formaciones el objetivo de los grupos nacionalistas es "silenciar" y "acallar" a la oposición democrática y "no lo van a conseguir".

Así se han pronunciado la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, y la diputada catalana de Ciudadanos, Lorena Roldán, a las puertas del Tribunal Constitucional tras registrar su recurso conjunto contra la reforma exprés del Parlament. Un cambio que permitiría aprobar por la vía urgente y sin debate las leyes de ruptura con España, como la Ley del Referéndum o las llamadas 'leyes de desconexión'.

Levy ha afirmado que los independentistas quieren "amordazar" a la oposición y "no lo van a conseguir. "No puede imponerse la voluntad de unos cuantos y situarse Cataluña en una democracia de extrarradio en la que aquellos que no son osados por incumplir la ley son premiados", ha enfatizado.