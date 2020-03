Castilla-La Mancha confirma que cierran los centros educativos

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha anunciado hoy que a partir de mañana se van a cerrar los centros educativos de Castilla-La Mancha y ha añadido que el cierre “no significa que haya un cierre de la actividad educativa”. “En el ejercicio del derecho que todo alumno tiene para ser educado en nuestra comunidad autónoma, hemos decidido que esa no presencia del alumnado en los centros educativos no tiene por qué significar la no continuidad en su desarrollo a lo largo de todos los días que puede durar el cierre”, ha añadido.



Por último, ha explicado que se van a mandar una serie de medidas a tomar a todos los equipos directivos, que serán los que organicen a los claustros de profesores, y a los equipos docentes, para que tomen las medidas oportunas en el sentido que haya un desarrollo de la actividad lectiva en el ámbito de las plataformas digitales Papás 2.0 y de la plataforma educativa.