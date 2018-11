Carmena niega que tenga que hablar con Iglesias tras la crisis interna de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha desvinculado este jueves de la crisis de Podemos en Madrid y ha aseverado que no ha hablado con el líder de ese partido, Pablo Iglesias, porque "no tiene necesidad de tener una conversación con él", puesto que ella no es de Podemos ni tiene vinculación política directa con el partido.

"Con Iglesias no he hablado. No tengo una vinculación específica con él ni necesidad de tener con él una conversación. Creo que es un problema que surge en el marco de Podemos y no tengo nada que ver. Yo no soy del partido Podemos ni tengo ninguna vinculación política directa con el partido. En el Gobierno de Madrid hay unos ediles muy buenos y valiosos y son ellos los que deciden cómo resolverlo", ha añadido.

Así se ha expresado la alcaldesa tras un acto de jura del cargo de nuevos policías municipales preguntado por los periodistas. También ha afirmado que no ha hablado con el secretario local de Podemos, Julio Rodríguez, sobre la crisis porque "no tienen nada que ver" con ella. "Son temas de un partido al que yo no pertenezco", ha reiterado.

La regidora matritense considera que si por crisis ha de considerarse que haya seis ediles de su Gobierno que hayan sido suspendidos cautelarmente por Podemos por no presentarse a sus primarias internas, "ellos sabrán cómo tendrán que resolver" dicho conflicto, pero espera que termine "bien".

En respuesta a la preguntas efectuadas por la veintena de periodistas que la esperaban a la salida del acto desarrollado en la Caja Mágica, Manuela Carmena ha afirmado que no tiene conocimiento de la posibilidad de que su anunciado plataforma compita con una lista aparte de Podemos en las próximas elecciones locales de mayo. Eso sí, ha recalcado que ahora no tienen configurada ninguna candidatura, sino que se está creando una plataforma y de ella nacerá la candidatura electoral.

"Cuando tomé la decisión de volver a ser candidata dije que esperaba que se constituyera una plataforma muy abierta y progresista que pudiera permitir la continuación el espíritu de este Gobierno y que esta plataforma no tendría ni cuotas ni sería ningún pacto entre partidos. No sé si se hará o no, pero al final hay muchos madrileños interesados en que se cree esta plataforma de personas, algunos con vinculación a partidos políticos y otros no, pero que esté independientemente a la estructura misma de los partidos, y más bien vinculada a actividades y actitudes de carácter laboral y profesional", ha esgrimido la alcaldesa.