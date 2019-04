Carmen Calvo reivindica los derechos de las mujeres gitanas: "Sabéis que sois mis primas"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha reivindicado los derechos y la igualdad de las mujeres gitanas que para ella son sus "primas", término que utilizan las personas gitanas para referirse entre ellas sin que tenga que ver con la relación de parentesco sino con la pertenencia al mismo grupo étnico.

"Me preocupa la infravivienda en que viven muchos gitanos y gitanas. Me preocupa que una parte importante de los gitanos y gitanas tengan infratrabajo y precariedad en lo que da dignidad a la vida que es el salario, me sigue preocupando, como siempre, que las gitanas tengan los mismos derechos, oportunidades y libertad que los gitanos. Sabéis que sois mis primas, lo habéis sido siempre y lo vais a seguir siendo siempre. Quiero a las gitanas en su cultura, sin perder nada de su identidad pero libres y avanzando", ha subrayado Calvo.

Así lo ha afirmado durante la Ceremonia del Río en el Lago de la Casa de Campo, en el marco de la celebración este lunes 8 de abril del Día del Pueblo Gitano, para recordar su historia y rendir homenaje a las víctimas gitanas del genocidio nazi y de distintas persecuciones a lo largo de los siglos.

Además, Calvo ha prometido al pueblo gitano que "el Gobierno no va a consentir en Europa ni un solo muro, ni un solo espacio de indignidad, de xenofobia, de racismo contra los gitanos". "Este Gobierno es la garantía de igualdad de vuestros derechos, y este Gobierno está comprometido a rebajar la bolsa de fracaso escolar de los niños gitanos, que es la garantía de una vida mejor", ha apostillado.

Calvo ha explicado que para ella el Día del Pueblo gitano son los 365 días del año y ha recordado que fueron sus padres quienes le inculcaron el respeto por los gitanos. "Formo parte de vosotros. Vuestro 'gelem gelem' es mi himno, lo siento con el mismo respeto que cuando suena el himno nacional. Vuestra bandera es la mía, porque sois compatriotas y habéis construido también esta España", ha enfatizado. "Sois una imagen de España defendible, respetuosa, admirable", ha insistido.

Por su parte, la vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Beatriz Carrillo, ha reclamado que "la reforma de la Constitución reconozca al pueblo gitano, su cultura y su tradiciones". Además, ha abogado por seguir luchando contra la "orfandad" que sienten los gitanos y ha reivindicado el papel de las mujeres gitanas. "Somos el pulmón de nuestra cultura, la garantía de conservación de todas las cosas buenas y garantía del cambio", ha señalado.

Además, ha advertido contra Vox. "La extrema derecha galopa con mucha fuerza en Europa, y en España ya la tenemos, ha empezado por mi tierra, que es de las tierras más raciales construida con las manos de la inmigración y de culturas. No podemos dejarnos llevar por los discursos de odio, los mismos que los discursos del pasado. ¿Os creéis que los alemanes se levantaron de un día para otro pensando que había que exterminar a los gitanos, a los judíos, a los homosexuales? No, eso se fue cimentando poco a poco con esas prácticas de exclusión", ha agregado.

Asimismo, ha precisado que la "reparación" de la historia del pueblo gitano, tras siglos de "persecuciones" y "leyes antigitanas", no será completa hasta que no se "frenen los muros del antigitanismo", hasta que no se "acabe con la segregación escolar, los guetos y las distancias en salud".





"MADRID, HOY MÁS QUE NUNCA, ES GITANA"

En el acto también ha intervenido la vicepresidenta segunda de la Mesa de Diálogo de la Población Gitana de Madrid, Rosalía Vázquez, quien ha celebrado que "Madrid hoy más que nunca es gitana" porque la bandera del pueblo gitano ondea en los espacios oficiales y porque la Puerta del Sol y Cibeles se iluminarán este 8 de abril con los colores de esta bandera, el azul, el verde y el rojo.

Por parte del Ayuntamiento de Madrid, ha participado en la celebración la primera teniente de Alcalde, Marta Higueras, que ha dado las gracias al pueblo gitano en nombre de la alcaldesa, Manuela Carmena, por permitirles estar en este día de homenaje y reivindicaciones. Precisamente, ha apostado por derribar "tópicos y estereotipos" sobre el pueblo gitano, un punto en el que ha coincidido con la viceconsejera de políticas sociales de la Comunidad de Madrid, Miriam Rabaneda.

La ceremonia, que convoca el Consejo Estatal del Pueblo Gitano a través del Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, ha contado con la presencia de representantes estatales, autonómicos y locales. Durante el acto, las mujeres han arrojado pétalos de flores al lago de la Casa de Campo y los hombres han encendido velas en recuerdo de sus antepasados.