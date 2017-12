Carlos Sobera encadena "Little big show" y "Volverte a ver" con Mediaset

Carlos Sobera pasa a formar parte del plantel de presentadores de Mediaset España al firmar con la compañía un contrato de larga duración con el que encadena la presentación de dos nuevos programas "Little big show" y "Volverte a ver".

Después del éxito de "First Dates" (Cuatro) y de ponerse al frente del menos relevante en cuanto a audiencia "The Wall" (Telecinco), emprende una nueva etapa en el grupo con el "inminente" "Little big show" en Telecinco, un programa en el que niños de entre 3 y 12 años mostrarán sus habilidades en distintas disciplinas, apunta en una nota la cadena.

En cuanto a "Volverte a ver", está actualmente en producción en colaboración con Bulldog Televisión y se emitirá en horario estelar también en Telecinco, desde donde se explica que será un programa "cargado de emociones en el que las historias personales de sus protagonistas estarán representadas por un objeto simbólico, que será el hilo conductor de cada caso".

"Relaciones perdidas o postergadas, encuentros inesperados, reencuentros y desencuentros, peticiones de perdón y segundas oportunidades estarán presentes en los relatos de los personajes anónimos que acudirán al programa cada semana" con Sobera.

Mediaset le ofreció a Sobera un contrato de larga duración por su "extraordinaria capacidad para empatizar con el público y los participantes de sus programas; un singular e inteligente sentido del humor y una presencia inconfundible sobre el escenario".