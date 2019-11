Según recoge Europa Press, Calvo ofrece al independentismo hablar de cambios en el Título VIII de la Constitución. La vicepresidenta del Gobierno ha ofrecido este miércoles al independentismo catalán discutir acerca de posibles cambios en el Título VIII de la Constitución que permitan un encaje diferente de Cataluña dentro de España, pero ha rechazado con rotundidad negociar en torno al derecho de autodeterminación.





"De autodeterminación no va a hablar el Partido Socialista porque no es nuestro proyecto y porque estamos en contra de ese proyecto políticamente hablando, como es sabido para todo el mundo. No podemos retroceder a situaciones que han sido vividas y resueltas ya", ha señalado.