Calvo no descarta que Sánchez sea investido con los votos de independentistas

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, no ha descartado este miércoles la posibilidad de que el candidato socialista Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno la próxima semana con los votos de los partidos independentistas catalanes, PNV, EH Bildu, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC),según recoge Europa Press.

Además, acusa a Iglesias de sumarse al "frente de obstrucción" a la democracia si vota 'no' a la Investodura de Sánchez, repitiendo que "no hay ninguna razón para impedir la investidura porque "no hay alternativa" a no ser que PP, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos lleguen a un acuerdo.

La Ministra también ha querido responder a las declaraciones del 'president' Torra, en las que aseguraba que se opondrá al presidente en funciones si no "da voz" a Cataluña: "El pueblo de Cataluña tiene voz desde hace 40 años", asegura.

Por último, , ha recalcado que el Gobierno contempla esta hipótesis desde el "respeto a todos los grupos de la Cámara que representan la diversidad ideológica de todos los españoles".