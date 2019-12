Calvo dice que Sánchez no llama a Torra a petición de ERC

Según recoge Europa Press, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, dice que la llamada al presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que hará Pedro Sánchez no es a petición de ERC sino "una decisión del presidente" y ha añadido que en la libertad de los presidentes está "si van o no", pero recalca que "todos serán convocados".



"No, es una decisión del presidente", ha precisado la vicepresidenta en funciones y ha agregado que "todos los presidentes serán convocados", y "en su libertad está si van o no van, si les parece oportuno, que para nosotros lo es, y necesario, un diálogo leal y respetuoso de las instituciones que representan los gobiernos autonómicos y el Gobierno de España".



En declaraciones en Sevilla antes de presidir la XV ceremonia de entrega de los Premios Plaza de España que concede la Delegación del Gobierno en Andalucía, Carmen Calvo ha querido subrayar que "todos los presidentes" de comunidades autónomas "van a ser llamados" por Sánchez "