C.VALENCIANA. EDUCACIÓN REVOCARÁ LA JORNADA CONTINUA SI ALGÚN CENTRO INCUMPLE EL PROYECTO PEDAGÓGICO

El consejero de Educación Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, aseguró este martes en el marco del ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ que revocará la jornada continua si en alguno de los centros educativos en los que se implantó “no se está cumpliendo el proyecto pedagógico”.

Preguntado sobre la valoración de la implantación de la jornada continua y las nuevas solicitudes presentadas para la modificación de jornada de cara al próximo curso, Marzà señaló a los periodistas al término del citado encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum que esta era una de las cuestiones sobre las que durante “mucho tiempo había debate en la comunidad educativa y que nadie se había atrevido a regular”.

“Dijimos que se tenía que regular, es un debate social que va más allá de las aulas. Tenía que ser el conjunto de la comunidad educativa la que tendría que decidir sobre la jornada escolar, como tendríamos que decidir sobre las jornadas laborales el conjunto de los trabajadores de este país”, explicó Marzà.

Para el consejero de Educación, “la mejor manera de decidir las cosas” es que ese debate se pueda hacer de forma “serenada, conjunta” y que después se vote, como considera que se está haciendo actualmente.

Sobre cómo está funcionando la jornada continua en los centros educativos en los que este curso ya se ha implantado a modo de “programa piloto”, el consejero valoró que en la mayoría de centros están funcionando “bien” en el día a día. No obstante, señaló que las evaluaciones pedagógicas son a largo plazo y no una cuestión de “un año, dos o tres”.

Aun así, fue tajante: “si hay algún desajuste en alguna de las jornadas, actuaremos, y si no se está cumpliendo el proyecto pedagógico que se presentó, actuaremos y la revocaremos si hace falta”.

