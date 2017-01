LOS CUPONES DE LA ONCE HOMENAJEAN AL PUEBLO ALBACETEÑO DE BIENSERVIDA

La localidad albaceteña de Bienservida protagoniza los cupones de la ONCE del día 8 de febrero, correspondientes a la serie titulada ‘Mi pueblo’, dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España la imagen del municipio.

El cupón ha sido presentado por el director de la Agencia Administrativa de la ONCE en Albacete, Juan Jesús Sánchez Moreno, y el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Caballero Masip, que han estado acompañados por el alcalde de Bienservida, Manuel Sánchez Ruiz.

La serie ‘Mi pueblo’ consta de 91 cupones, pertenecientes al cupón diario (de lunes a jueves). Bienservida forma parte del Señorío de las Cinco Villas, dentro de la Sierra de Alcaraz. Sus orígenes se remontan a la Prehistoria, por lo que se han encontrado un buen número de restos arqueológicos. De la civilización ibérica destaca El León de Bienservida (entre el siglo III y IV a de C).

Entre sus monumentos, destacan la iglesia parroquial de San Bartolomé (siglo XV), declarada Bien de Interés Cultural en 1991. Se conserva la capilla de la Virgen de Turruchel y la del Santísimo.

En nombre, según la leyenda, viene de cuando la condesa de Paredes, en el siglo XVI, visitó y pagó el retablo de la iglesia de San Bartolomé. La condesa vivió en estas tierras, y tan agradecida estuvo del trato recibido por la población, y le dio el nombre de Bienservida.

El Cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.

