LOS CUPONES DE LA ONCE DIFUNDEN LA TRADICIÓN DE LA FEIRA FRANCA DE PONTEVEDRA

El cupón de la ONCE del próximo sábado, 2 de septiembre, difundirá la Feira Franca de Pontevedra. Cinco millones y medio de cupones llevarán por toda España esta fiesta declarada de Interés Turístico por la Xunta de Galicia en 2013.

La Feira Franca reúne a miles de pontevedreses y visitantes que quieren disfrutar de unas jornadas festivas. Se celebra el primer fin de semana de septiembre (viernes 1 y sábado 2), y se basa en el privilegio concedido por el rey Enrique IV en 1467, en el que se autorizaba la celebración de un mercado libre de impuestos de un mes de duración.

La Feira Franca es un gran mercado medieval, en el que se puede disfrutar de la artesanía, la gastronomía, torneos caballerescos medievales, cetrería, tiro con arco, esgrima, música, bailes, etc. Miles de personas se visten de época para disfrutar de esta fiesta medieval.

El viernes, 1 de septiembre, pregoneros a caballo anunciarán la feria en las plazas del centro histórico. Pasacalles de grupos de música, teatro y malabares amenizarán las calles y plazas, hasta llegar a la apertura oficial de la Feira Franca.

El día 2, sábado, se abre el mercado medieval y los puestos de venta de alimentación. A las 12.00 horas tendrá lugar el desfile del transporte de viño. Y por la tarde-noche, el vistoso Torneo Medieval, que se celebra en la plaza de toros.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

