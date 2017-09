EL CUPÓN DE LA ONCE DEJA UN SUELDAZO DE 2.000 EUROS AL MES DURANTE 10 AÑOS EN MADRID

El Cupón de la ONCE ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Madrid, en el sorteo del pasado sábado, 2 de septiembre.

La vendedora afiliada a la ONCE Fanny Ordoñez es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Madrid, con este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, gracias al cupón del sábado, 2 de septiembre, dedicado a la Feira Franca de Pontevedra. También ha dejado otros dos Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años en Huelva y en Marbella.

Además, el Super Once ha dejado un premio de 50.000 euros en Fuenlabrada (Madrid), gracias a la vendedora de la ONCE Pilar Higueras, que ha vendido un boleto con premio 10 números de 11, desde su punto de venta de la localidad madrileña.

Y también el Super Once, pero esta vez en Torrejón de Ardoz, ha dejado un premio de 3.000 euros, de manos de la vendedora Juana Sánchez.

Finalmente, el Cuponazo del viernes, 1 de septiembre, ha dejado 25.000 euros en Leganés, donde el vendedor afiliado a la ONCE Adolfo Blázquez vendió un cupón premiado desde su zona de venta en la Plaza de España, número 12, de Leganés.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso