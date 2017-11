EL CUPÓN DE LA ONCE DEJA EN PALENCIA UN 'SUELDAZO' DE 5.000 EUROS AL MES DURANTE 20 AÑOS MÁS 300.000 EUROS AL CONTADO

El cupón de la ONCE ha dejado en Palencia un 'sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en el sorteo del domingo 12 de noviembre.

El afiliado y vendedor de la ONCE José Luis Herrero Fraile es quien ha llevado a Palencia la suerte de la ONCE con este cupón agraciado con el 'sueldazo', que vendió desde su quiosco situado en Plaza Mayor de Palencia.

Además del Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en un solo cupón, José Luis Herrero ha repartido otros 320.000 euros en 16 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. En total, ha repartido en Palencia 1.820.000 euros.

El cupón del 12 de noviembre, dedicado al III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades de Murcia, también ha dejado premios en Aragón (200.000 euros) y Galicia (20.000 euros).

El cupón de Fin de Semana de la ONCE ofrece, por dos euros, un premio de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años a las 5cinco cifras más serie y cuatro premios adicionales de cuatro Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años, además de 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras y premios de 200, 30 y 4 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de dos euros a la última cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 22.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ('www.juegosonce.es').

