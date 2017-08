EL CUPÓN DE LA ONCE DIFUNDE LOS ATRACTIVOS DE PINOFRANQUEADO

Pinofranqueado (Cáceres) protagoniza el cupón de la ONCE del próximo miércoles 16 de agosto, perteneciente a la serie ‘Mi pueblo’ y dedicada a localidades con nombres singulares. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España esta localidad.

El cupón fue presentado por Josefa Pozo Guisado, directora de la ONCE en Plasencia, y por José Luis Azabal Hernández, alcalde de Pinofranqueado.

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte Cariño (A Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), Balanegra (Almería) o Espejo (Álava).

Pinofranqueado se encuentra en la comarca de Las Hurdes y ofrece al visitante lugares con encanto y llenos de naturaleza. Es la localidad más poblada de la zona. Está formado por un núcleo principal y 10 alquerías (Ovejuela, Sauceda, Mesegal, La Muela, El Robledo, Avellanar, Horcajo, Castillo, Erías y Aldehuela).

Además de variada fauna y flora, el visitante puede disfrutar de petroglifos del Neolítico, o de monumentos religiosos como la Iglesia de Nuestra Señora de la Encina, en la capital municipal, la Iglesia de San Antonio de Padua (en Las Erías), la Iglesia de San Francisco de Asís (en Horcajo) y la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (en Ovejuela).

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añade al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado, y premio de 200, 20 y 6 euros las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado, así como reintegros de 1,5 euros la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (‘www.juegosonce.es’) y establecimientos colaboradores autorizados.

