EL CUPÓN DE LA ONCE CELEBRA LA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA-REINA DE MORA

La imagen de Nuestra Señora de la Antigua-Reina de Mora (Toledo) protagonizará el cupón de la ONCE del domingo 3 de septiembre, correspondiente al sorteo del Sueldazo del Fin de Semana. De esta manera, cinco millones y medio de cupones de la ONCE se sumarán a la conmemoración de la festividad de la patrona de la localidad toledana de Mora.

El cupón ha sido presentado en Toledo por Carlos Javier Hernández Yebra, delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, acompañado por tres representantes de la Hermandad Nuestra Señora de la Antigua, Valentín Bravo Martín (presidente), José Luis Mora Caballero (vicepresidente) y Vicente Saavedra Rey de Viñas (secretario).

La festividad de Nuestra Señora de la Antigua-Reina de Mora se conmemora el primer domingo de septiembre, en este caso el día 3. Dicha festividad viene precedida por un novenario, en el que morachos y morachas ascienden andando al cerro, antes de las claras del día, que culmina ese domingo con la gran romería y la asistencia masiva de fieles.

La Ermita de Nuestra Señora de la Antigua está situada en el cerro que da comienzo a los Montes de Toledo. La devoción a esta imagen se debe a que fue la única que se salvó del incendio que destruyó el templo parroquial el 23 de abril de 1521, con motivo de la Guerra de las Comunidades, y desde entonces fue renombrada como Nuestra Señora de la Antigua.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, por dos euros el cupón, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, hay premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización, con los que gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web oficial de Juegos ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos colaboradores autorizados.

