EL CUPÓN DE LA ONCE HOMENAJEA A LEÓN, CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

León, Capital Española de la Gastronomía, protagonizará el cupón de la ONCE del sábado 14 de abril, de forma que cinco millones y medio de cupones divulgarán por España su calidad gastronómica. Entre otros, el cupón ofrece los fines de semana un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años.



El alcalde de León, Antonio Silván, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón, en un acto que ha tenido lugar en La Casa de las Carnicerías, sede de la Capital Española de la Gastronomía.

Han estado acompañados por el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez; el director de la ONCE en León, Óscar Pérez; la concejala del Grupo Municipal Socialista, Adela Borge; el consejero territorial de la ONCE, Bernardo Vilorio, y Luis Miguel Díaz, en representación de la Asociación Leonesa de Hospedaje, Restauración y Afines, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios.

También han asistido al acto el director gerente de ILUNION Lavandería Industrial y Textil, David González, y la directora técnica de la I.G.P. Cecina de León, Raquel Factor.

La presentación ha supuesto un reconocimiento especial a los responsables de los establecimientos de hostelería y restauración en León, con sello de accesibilidad del Ayuntamiento de la ciudad, para agradecer su compromiso y colaboración diaria, tanto con la ONCE como con el colectivo de personas con discapacidad en general.

RIQUEZA GASTRONÓMICA

León es Capital Española de la Gastronomía desde enero, título que ostentará durante todo 2018. La ciudad cuenta con una gran riqueza gastronómica, con materias primas de gran calidad que son cocinadas mezclando tradición y modernidad.

El cocido maragato, el botillo berciano, el bacalao al ajo arriero o la olla ferroviaria son algunos de los platos más conocidos de la gastronomía de León capital y de toda la provincia, que durante este año saltarán fronteras llegando a las personas que visiten la ciudad. Más de 350 establecimientos leoneses participarán durante todo el año en distintas actividades relacionadas con esta capitalidad.

Los productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE ‘www.juegosonce.es’.



