CULTURA CONVOCA AYUDAS PARA EL SECTOR EDITORIAL POR VALOR DE 645.000 EUROS

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha convocado las ayudas de este año para entidades sin ánimo de lucro que promuevan y fortalezcan la industria editorial, para lo cual destina 645.000 euros con un plazo de presentación de solicitudes que finaliza el miércoles 6 de septiembre.

El importe es un 39% mayor que en las convocatorias de los tres últimos años y tiene como fin subvencionar “proyectos que modernicen, fortalezcan u optimicen el funcionamiento del sector del libro español”. En particular, aquellos proyectos que “mejoren la infraestructura de este sector”, informó el Ministerio en un comunicado.

Los proyectos tendrán que tener alguno de los objetivos recogidos en el Plan de Fomento de la Lectura 2017-2020, como la celebración de encuentros para profesionales, la elaboración de estudios e investigaciones sobre el sector, las iniciativas que impliquen un funcionamiento más eficaz del funcionamiento de la cadena del libro y de las publicaciones culturales en sus distintas fases, las actuaciones que mejoren la comunicación entre las asociaciones de los distintos agentes editoriales, el impulso de la reconversión del sector al modelo digital o la mejora de la formación de los profesionales del sector en materia de innovación.

DOS ÚLTIMOS AÑOS

Los destinatarios de estas ayudas son las instituciones sin ánimo de lucro del sector del libro de ámbito nacional como fundaciones, asociaciones u organizaciones no gubernamentales, así como cualquier entidad sin fin de lucro que, no perteneciendo al sector público, acredite haber realizado actuaciones de promoción del libro o de las publicaciones culturales, como mínimo, en los dos últimos a años inmediatamente anteriores al 16 de agosto de 2017.

Las solicitudes serán valoradas por una Comisión de Valoración que, además de garantizar la publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la concesión de las subvenciones, tendrá en cuenta criterios como la relevancia e interés técnico que el proyecto pueda tener; el equilibrio, realismo y coherencia de la memoria económica en relación con la actividad que se pretende desarrollar; el desarrollo de sinergias dentro del sector, o el empleo y fomento de las nuevas tecnologías.

Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura y exige la utilización de un certificado de firma electrónica.

