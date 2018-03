OTRO CUARTO PUESTO PARA SANTACANA Y GALINDO EN PYEONGCHANG, ESTA VEZ EN SUPERGIGANTE

Google Plus

Segunda prueba en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang para Jon Santacana y Miguel Galindo y segundo cuarto puesto. Esta vez ha sido en la prueba de supergigante, donde, pese a la caída del gran favorito, el canadiense Mac Marcoux, no pudieron rebajar el tiempo de los tres primeros para entrar en las medallas.



Según informó el Comité Paralímpico Español (CPE), la pareja de esquiadores más laureada del equipo español se volvió a quedar a las puertas de las medallas, ahora por detrás de Jakub Krako y Branislav Brozman -subcampeones en el descenso del sábado-, quienes lograron la medalla de oro con un tiempo de 1’26”11; la pareja italiana Giacomo Bertagnolli-Fabrizio Casal, plata con 1’26”29, y los también eslovacos Miroslav Haraus y Maros Hudik que se hicieron con el bronce, con una marca de 1’26”66.

Al final de la prueba, Santacana y Galindo no se mostraron nada satisfechos con el resultado y lamentaron haber cometido un error al inicio de la bajada que les pesó durante el resto de la carrera. “Hoy sí que nos vamos con la sensación de que podíamos haber hecho más”, dijo Santacana, quien también reconoció que las expectativas que se levantan con su actuación les está provocando “una presión que no nos está ayudando”.

Tras las dos primeras jornadas de esquí alpino, este lunes será el turno de los deportistas de snowboard, con el debut en Pyeongchang de la abanderada del Equipo Paralímpico Español, Astrid Fina, y su compañero Víctor González, ambos en la prueba de cross (a las 2.30 de la madrugada del domingo al lunes en Teledeporte).

Por su parte, Santacana y Galindo tendrán nuevas opciones de mejorar sus dos cuartos puestos logrados en descenso y supergigante, en las tres pruebas que les quedan en estos Juegos: supercombinada el martes 13, eslalon el miércoles 14 y gigante el sábado 17.



