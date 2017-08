LA ONU CRITICA EL “FRACASO” POLÍTICO DE EEUU PARA CONDENAR EL RACISMO

El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) criticó este miércoles el “fracaso de Estados Unidos en el más alto nivel político para rechazar inequívocamente los acontecimientos violentos racistas”.

Por ello, este organismo de la ONU (con sede en la localidad suiza de Ginebra) pidió al Gobierno y a políticos y funcionarios públicos de alto nivel de Estados Unidos que rechacen y condenen “de forma inequívoca e incondicional” discursos de odio y los recientes crímenes en Charlottesville, así como en todo el país.

En una decisión adoptada en el marco de su procedimiento de "alerta temprana y acción urgente", el Comité (que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial) señaló que "no debería haber lugar en el mundo para ideas racistas de supremacistas blancos o cualquier ideología similar que rechace los principios fundamentales de los derechos humanos de la dignidad humana y la igualdad".

"Estamos alarmados por las manifestaciones racistas, con consignas manifiestamente racistas, cantos y saludos de nacionalistas blancos, neonazis y el Ku Klux Klan, que promueven la supremacía blanca e incitan a la discriminación racial y el odio", dijo la presidenta del CERD, Anastasia Crickley.

Además de la investigación criminal sobre el joven que arrastró su coche sobre una multitud de manifestantes pacíficos en Charlottesville, y que causó la muerte de Heather Heyer, los expertos de la ONU pidieron a las autoridades estadounidenses que tomen medidas concretas "para abordar las causas profundas de la proliferación de tales manifestaciones racistas".

"Pedimos al Gobierno de Estados Unidos que investigue minuciosamente el fenómeno de la discriminación racial, en particular a los afrodescendientes, las minorías étnicas o étnico-religiosas y los migrantes", añadió Crickley.

En el marco de su procedimiento de alerta temprana, el Comité pidió también a Estados Unidos que garantice que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica no se ejerzan con el fin de destruir o negar los derechos y libertades de los demás, y que proporcione las garantías necesarias para que esos derechos no se usen indebidamente para promover el discurso racista de odio y delitos racistas.

