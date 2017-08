LA ARMH CRITICA QUE EL DEFENSOR DEL PUEBLO SE NIEGA A TRAMITAR QUEJA CONTRA ANA PASTOR

Google Plus

- La asociación afea que la presidenta del Congreso “no mencionó a las víctimas de la dictadura” en el 40 aniversario de las elecciones de 1977. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) criticó este jueves que el Defensor del Pueblo ha negado la posibilidad de tramitar la queja que presentó la asociación contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, porque “no mencionó a las víctimas de la dictadura que eligieron luchar por el regreso de las libertades”, durante su discurso en el 40 aniversario de las elecciones de 1977.

La asociación mostró en un comunicado su malestar por el hecho de que el Defensor del Pueblo indicase que “no resulta posible para esta institución dar trámite a aquellas quejas en las que no se aprecie la existencia de una actuación de alguna administración pública, como resulta ser el caso que se ha sometido a nuestra consideración”.

En este sentido, la asociación señaló que, a su juicio, la presidencia de Congreso de los Diputados es una “autoridad”, la cuarta en el orden de precedencia del Estado y por lo tanto “forma parte de las autoridades que se financian con dinero público y deben responder por sus actuaciones como cualquier otra”.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, aclaró que su queja “tiene que ver con la parcialidad de su actuación al no enunciar a los hombres y las mujeres que fueron víctimas de la dictadura franquista o lucharon contra ella para que un día el puesto que Ana Pastor pudiera ocuparse por la representación surgida de unas elecciones libres y democráticas”.

En este sentido, denunció que “algunos organismo de la ONU han señalado como un déficit de nuestra democracia la forma de elección del Defensor del Pueblo, exigiendo la participación de la sociedad civil en su elección”.

Por ello, manifestó que “debemos preguntarnos si los que hemos tenido en estos años han sido verdaderos defensores del pueblo” o en el caso de que “hubieran sido independientes, se habrían presentado en desahucios para defender el derecho constitucional a la vivienda o no habrían abandonado a su suerte de los desaparecidos de la dictadura franquista”.

