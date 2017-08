EL CREADOR DEL ESPERANTO, ZAMENHOF, PROTAGONIZA EL CUPÓN DE LA ONCE DEL PRÓXIMO MARTES

El centenario del fallecimiento de Zamenhof, iniciador del esperanto, protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 8 de agosto. Ludwik Lejzer Zamenhof nació el 15 de diciembre de 1859 y murió en Varsovia, Polonia, en 1917). Fue oftalmólogo, pero ha pasado a la historia por ser el creador del idioma esperanto. Hablaba varios idiomas, algo que fue muy importante a la hora de crear el esperanto.

Zamenhof soñaba con lograr una lengua común a todos, lo que le llevó a crear el esperanto, proceso que duró varios años. En 1887 logró publicar un folleto en el que exponía los principios de la nueva lengua. Los folletos aparecieron en ruso, polaco, francés, alemán e inglés, firmados con el pseudónimo Dr. Esperanto.

En 1905 se celebra el primer Congreso Universal de Esperanto, en Francia, que consolida el movimiento, fija la Declaración del Esperantismo, donde se define el movimiento, y se aprueba el Fundamento de Esperanto.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

