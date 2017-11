UN CORTOMETRAJE CONCIENCIA A LA POBLACIÓN SOBRE LOS 70.000 OSTOMIZADOS ESPAÑOLES

Google Plus

Pacientes, actores y cantantes han rodado un cortometraje con el objetivo de normalizar la vida de los afectados y demostrar que la ostomía no es el final de una vida, sino el inicio de otra nueva libre de dolor y enfermedad para los 70.000 españoles que dependen de una bolsa de ostomía para evacuar sus desechos orgánicos.

Estas personas se ven obligadas a llevar esta vida a causa de un tumor, enfermedad de Crohn, diverticulitis, peritonitis u otros problemas del aparato digestivo y como consecuencia del temor a las fugas, el aislamiento social y el deterioro de la piel donde se practica el estoma (una abertura al exterior en la pared abdominal), la mayor parte de los pacientes ven condicionada su vida.

De hecho, esta campaña denuncia que, a día de hoy, miles de ellos no tienen acceso a dicho asesoramiento en el sistema sanitario representado, por ejemplo, en enfermeras expertas en estomaterapia.

El cortometraje, que se enmarca en la nueva campaña de sensibilización ‘#laostomiatedalavida’ y ha sido presentado este lunes cuenta con pacientes, actores y cantantes que han expuesto sus historias, que son las de otros tantos ciudadanos anónimos, con la intención de normalizar la vida de los afectados y demostrar que la ostomía no es el final de una vida, sino el inicio de otra nueva libre de dolor y enfermedad, pacientes, actores y cantantes.

El actor y director Raúl Peña y la actriz Marina San José expresaron su compromiso público con pacientes como Yolanda, que se enfrentó a la maternidad con una ostomía, o Natividad, que padeció un tumor que obligó a la práctica del estoma y ahora corre ultramaratones de 100 kilómetros.

En este sentido, Peña afirmó que “hemos querido abrir la puerta a una situación que yo desconocía en profundidad y es increíble ver las posibilidades de vida que hay en los avances médicos” y San José añadió que sintió “mucha emoción al ver el resultado, un vídeo con mucha normalidad, que es lo que necesitan estos pacientes”.

Por último, el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, Rafael Jesús López, manifestó que “el consejo continuará impulsando, potenciando y difundiendo la labor de las enfermeras expertas en estomaterapia” y en esa línea “se está trabajando conjuntamente con la asociación científica de los enfermeros estomaterapeutas en la definición y el desarrollo de las competencias de la enfermera experta en este campo”, para “conseguir que los pacientes que deben vivir con un estoma tengan siempre garantizados los mejores cuidados posibles”.

