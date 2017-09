CÓRDOBA VIVE EL VERANO MÁS CALUROSO DESDE 1959

- Lleva 37 días a más de 40 grados, récord histórico en los últimos 58 años. Este verano en Córdoba es el más caluroso nunca registrado en esa localidad porque ya ha batido el récord de días en que los termómetros han llegado a 40 grados o más en un año, algo que no había ocurrido desde 1959, que es cuando comienza la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en esa localidad.

Así consta en el registro del observatorio del aeropuerto de Córdoba, que tiene 58 años de historia. Los datos de esa estación, recogidos por Servimedia, han medido al menos 40 grados en 37 días, lo que quiere decir que la capital cordobesa ha estado este año más de un mes con calor sofocante cuando aún no ha concluido 2017.

Por detrás de 2017 están 2006 (27 días), 2015 (26), 1991 (25), 1994 y 2003 (23), 2016 (20) y 1965, 1989, 1992 y 2012 (19). En el extremo opuesto está 1971, un año que fue menos caluroso porque sólo registró una jornada con al menos 40 grados en Córdoba, si bien hay que tener en cuenta que en la serie histórica no aparecen datos entre 1982 y 1985, cuatrienio en que el observatorio del aeropuerto de Córdoba no estuvo a pleno rendimiento.

En la evolución histórica de las temperaturas de Córdoba se observa que desde 1959 hasta 1988 sólo hubo un año con más de 15 días con los termómetros a 40 grados o más. La tendencia cambia a partir de 1989, puesto que 17 de los últimos 28 años han alcanzado esa marca.

La portavoz de la Aemet, Ana Casals, afirmó a Servimedia que esta tendencia demuestra que “es evidente que se debe al cambio climático”. “Cada vez se están batiendo más récord. El mes de julio fue otra vez el más cálido en el mundo”, añadió.

