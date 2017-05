UN 13% DE LOS CORALES Y LAS GORGONIAS DEL MEDITERRÁNEO ESTÁN EN RIESGO DE EXTINCIÓN

Google Plus

Un 13% de las especies de antozoos (corales duros, gorgonias, plumas marinas, anémonas...) del Mediterráneo están amenazadas de extinción, según una nueva evaluación realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que ha reomendado acciones encaminadas a la restricción de la pesca de arrastre y herramientas que reduzcan los impactos de las especies más vulnerables.

Existen alrededor de 212 antozoos nativos del Mar Mediterráneo y la evaluación de la UICN muestra que el conocimiento hasta la fecha de esas especies es muy limitado. De las 142 evaluadas, 69 fueron designadas en la categoría de ‘datos deficientes’, lo que significa que los expertos no pudieron juzgar su grado de amenaza porque no hay suficiente información sobre su distribución, tamaño de población y tendencias. El informe de la UICN también revela que 17 de esas especies están amenazadas de extinción en la región, incluyendo dos que sólo viven en el Mediterráneo y tres cuya distribución está casi restringida a ese mar.

"Los bosques de coral negro y de gorgonias constituyen una de las comunidades marinas mediterráneas más emblemáticas tanto en aguas someras como profundas debido a su gran diversidad y complejidad. Su conservación es crucial para mantener la biodiversidad que albergan”, apuntó Marzia Bo, de la Universidad de Génova (Italia).

Los antozoos, cuyo origen proviene de la palabra griega que significa ‘animal’ y ‘flor’, comprenden un grupo de cnidarios relativamente bien conocido, entre ellos los corales duros y blandos, las gorgonias, las plumas de mar, los corales negros y las anémonas de mar. Muchas de estas especies desempeñan un papel vital al funcionar como bioconstructoras, creando hábitats que actúan como refugio para muchos otros organismos albergando una gran biodiversidad.

"Se conoce que algunos corales negros en el Mediterráneo pueden vivir más de 2.000 años. Necesitamos medidas de protección más fuertes, propuestas y recomendaciones para abordar los retos para conservar estas especies", apunta María del Mar Otero, del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN y una de los autores del informe.

RECOMENDACIONES

El coral bambú (‘Isidella elongata’), con su forma única de candelabro, está entre las especies de gorgonias de mayor longevidad del Mediterráneo. Actualmente se encuentra en la categoría de ‘en peligro crítico’, la cual se da a las especies en mayor riesgo de extinción.

El informe de la UICN advierte de que los antozoos mediterráneos están sufriendo los efectos de los daños ocasionados por diversas técnicas de pesca, en particular las redes de arrastre de fondo y las artes artesanales y recreativas que tienen por objetivo especies demersales. A ello se suman los efectos del aumento de las temperaturas del agua de mar, la escorrentía de residuos contaminantes en las aguas costeras y la propagación de especies exóticas invasoras. La recolección de algunos antozoos para fines comerciales también ejerce una presión considerable.

El grupo de expertos mediterráneos que realizó esta evaluación concluyó que medidas apropiadas de conservación de los hábitats para mejorar la resistencia de las especies locales y su capacidad de recuperación podrían mejorar el estado de conservación de estas valiosas especies.

El informe también recomienda medidas urgentes de conservación para salvaguardar este capital natural en la región, como reforzar la protección jurídica nacional e internacional de las especies amenazadas, imponer restricciones pesqueras, designar instrumentos para reducir las capturas incidentales y mejorar el conocimiento de las especies más amenazadas y las más desconocidas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso