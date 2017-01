COPAGO. OCU PIDE AL MINISTERIO DE SANIDAD UN VERDADERO AJUSTE PROGRESIVO EN EL COPAGO

Google Plus

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclamó hoy, tras las declaraciones de ayer de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sobre un posible "ajuste" del copago farmacéutico para pensionistas en el tramo de renta que va de los 18.000 a los 100.000 euros, información más detallada sobre los posibles cambios en el sistema de copago y pidió una revisión a fondo del sistema que lo haga verdaderamente progresivo.

OCU teme que el ajuste se limite a un aumento de la aportación por parte de un segmento de la población no compensado con reducciones en otros segmentos, una medida que a su juicio no sólo no corregiría los problemas del actual sistema de copago, sino que incrementaría la injusticia con aquellas personas con ingresos más bajos.

La organización siempre ha considerado que el tramo entre 18.000 y 100.000 euros para pensionistas y trabajadores activos es poco progresivo e injusto con las rentas medias y bajas.

Por este motivo, insiste en la necesidad de abordar una mejora global del sistema a la hora de determinar el grado de aportación del usuario, procediendo a un ajuste verdaderamente progresivo.

Para ello, considera que habría que implementar un protocolo ágil en la actualización de datos para aquellos casos en los que la situación económica familiar varíe.

También reclama acabar con la dualidad existente respecto a los regímenes de funcionarios de mutualidades y clases pasivas de Muface, Mugeju e Isfas.

Además, insiste en que es necesario ahondar en las medidas encaminadas a promover un uso más racional de los medicamentos, como medida más eficaz para reducir el gasto sanitario.

