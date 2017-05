LA COORDINADORA DE COMERCIO JUSTO PIDE A LA POBLACIÓN QUE ACTÚE CONTRA LAS INJUSTICIAS Y NO QUEDE EN “REBELDÍA DE SOFÁ”

Google Plus

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo y la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo hicieron este martes un llamamiento a los ciudadanos para que se actúen ante las injusticias y la desigualdad social y sean agentes activos para lograr ese cambio en el mundo, y no se queden en “rebeldía del sofá y del clic”.

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo, que se celebra el segundo sábado de mayo, ambas organizaciones han lanzado el lema ‘Somos rebeldes con causa. Somos Comercio Justo, ¿y tú?’, para animar a la población a que actúe en consecuencia con el objetivo de conseguir un modelo económico que ponga en el centro a las personas y el medio ambiente.

“Estamos rebeldes y con muchas causas”, manifestó la presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Mercedes García de Vinuesa, quien argumentó que “no puede ser que el 1% de la población posea más de la mitad de la riqueza global, mientras que el 80% apenas alcanza el 6%”.

Por ello, García informó de que han organizado una “jornada reivindicativa para rebelarnos sobre la injusticia y las grandes desigualdades que existen en el mundo”, pero también “festiva, porque se pueden cambiar y hay solución”.

La presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo hizo hincapié en que esta práctica se basa en criterios como unas condiciones de trabajo dignas y seguras, el pago de un salario adecuado y de un precio justo por la producción, así como garantizar la igualdad de género y la ausencia de explotación laboral infantil.

“CONSUMIR ES UN ACTO POLÍTICO”

Por su parte, Marco Gordillo, vocal de Incidencia Política de la Coordinadora Estatal de ONGD, destacó que el actual modelo de desarrollo es “altamente disfuncional”, puesto que actualmente en él se da simultáneamente “alta capacidad de generar riqueza con mucha rapidez, pero muy excluyente”.

En este sentido, aseguró que es necesario construir “un modelo de desarrollo que sea inclusivo, sostenible y capaz de no dejar a nadie atrás” y así mostrar que se puede generar desarrollo económico en las localidades más desfavorecidas “siendo justos y sostenibles”.

Por último, manifestó que “hay que convencer a la ciudadanía de que consumir no es un acto inocuo, sino un acto político”, e indicó que “generar prácticas sostenibles requiere de la participación de muchos actores al mismo tiempo” y por ello “es necesaria una alianza mundial de verdad”.

