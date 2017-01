TRÁFICO. EL FISCAL COORDINADOR DE SEGURIDAD VIAL DENUNCIA QUE LAS VÍCTIMAS ESTÁN EN SITUACIÓN DE “ABANDONO Y DESAMPARO”

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, denunció este lunes que “las víctimas de accidentes de tráfico están en situación de desprotección, abandono y desamparo” y asumió que ”las instituciones, empezando por el Ministerio Fiscal, debemos hacer muchos esfuerzos coordinados en esta materia”.

Vargas realizó estas declaraciones en una rueda de prensa con motivo de las jornadas anuales de fiscales especialistas en Seguridad Vial, que se celebran hoy y mañana en el Centro de Estudios Jurídicos, en Madrid, y en las que se aborda la situación de las víctimas de accidentes de tráfico ante la reforma de los delitos imprudentes y del Baremo de Tráfico.

“Cuando las personas sufren el dolor de perder un hijo, un padre o una pareja en un accidente de tráfico, se encuentran desatendidos”, relató Vargas, que añadió que “esta situación de abandono, desprotección y desamparo se ha acentuado con las dos últimas reformas legales”.

En este sentido, Vargas hizo hincapié en que “no puede ser que se produzcan estas situaciones de indefensión”, la cual es más grave para “las víctimas económicamente vulnerables”, puesto que “si no cobran su indemnización o si se tarda en pagársela” el perjuicio para ellas es aún mayor y ”esto es lo que está ocurriendo día a día en un porcentaje muy elevado de supuestos”.

Asimismo indicó que “para negociar con las compañías hay una situación de una absoluta desigualdad”, porque “la víctima que no se puede costear un abogado no tiene una posición de igual a igual para negociar”. “La desigualdad que ya había se ha empeorado con las nueva norma del baremo”.

Ante esto, Vargas indicó que “de las jornadas va a salir un impulso para establecer indicaciones e instrucciones a las policías de tráfico para que instruyan a las víctimas sobre sus derechos”, así como “a los fiscales para que velen de que no se produzcan estas situaciones de desprotección de las víctimas”. Además, adelantó que “vamos a instar protocolos y sistemas coordinados de actuación con las demás instituciones para llevar a cabo las reformas legales que sean necesarias y que hay que estudiar con detenimiento.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Amputados de España, Carlos Ventosa, señaló que las víctimas de este tipo de siniestros sufren “una segunda victimización, en primer lugar, lo que sufrimos en el momento y en segundo lugar lo que sufrimos después, como por ejemplo la pérdida del trabajo, dependiendo de la extremidad amputada”.

