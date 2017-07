LA ONCE CONVOCA UNA NUEVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS TIFLOS DE LITERATURA

La ONCE ha convocado los Premios Tiflos de Literatura 2017, en su XXXI edición de Poesía, XXVIII de Cuento y XX de Novela, un certamen con el que la organización promociona cada año la creación literaria en lengua castellana e impulsa la escritura entre las personas ciegas y deficientes visuales.

La convocatoria está abierta a escritores de cualquier nacionalidad, mayores de edad, que deben cumplir como requisito imprescindible la presentación de sus obras en lengua castellana. Los textos deberán ser originales e inéditos en su totalidad, no premiados en otros concursos, así como libres en su temática, estilo y tratamiento.

Para el género de Poesía, deberán tener una extensión entre 700 y 1.000 versos; en Cuento, entre 90 y 120 páginas (DIN A4 -180/240 si se presenta en braille-), y para Novela, entre 175 y 300 páginas (Din A4 -350/600 en braille-). Las obras deben haber estado concluidas antes del 24 de junio del presente año.

Los originales, firmados bajo seudónimo y acompañados de plica, podrán ser enviados por correo estándar (en formato impreso o en soporte electrónico) a la Dirección General de la ONCE, Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural, calle Prado n.º 24, 28014 Madrid, haciendo constar en el envío 'Premios Tiflos Literarios', y el género al que se concurre. También se pueden enviar por correo electrónico a las direcciones 'tiflosnovela@once.es', 'tifloscuento@once.es' o 'tiflospoesia@once.es'. En ambos casos, la fecha límite para enviarlo será el 31 de octubre de 2017.

PREMIOS EN METÁLICO

Los Tiflos establecen un único premio indivisible que alcanza, en esta edición, la cifra de 17.000 euros en el género de Novela y 10.000 euros para cada uno de los otros dos, Poesía y Cuento. Junto al premio en metálico, las obras ganadoras serán editadas por la Editorial Visor, en el caso de la poesía, y por Edhasa/Castalia para el cuento y la novela.

Los escritores con discapacidad visual pueden optar, además, a los Premios Especiales de 5.000 euros para cada una de las categorías y un accésit de 2.500 euros elegido entre todos los trabajos presentados, siempre que hayan aportado el correspondiente documento acreditativo de su discapacidad.

Las obras pasarán una preselección y una fase final. El jurado, que estará compuesto por destacadas personalidades de las letras españolas y presidido por la ONCE, dará a conocer su fallo no más tarde del mes de mayo de 2018. Los premios se entregarán antes del 31 de julio de 2018 en Madrid, durante el desarrollo de un acto cultural.

309 TRABAJOS EN LA PASADA EDICIÓN

En la pasada edición de los Premios Tiflos se presentaron un total de 309 trabajos: 140 en el apartado de Poesía (124 de autores videntes y 16 de escritores con discapacidad visual), 87 originales en el apartado de Cuento (73 de videntes y 14 en el apartado de discapacidad visual) y 82 en la categoría de Novela (76 de escritores videntes y 6 con discapacidad visual). Los trabajos procedían de países de todo el mundo: Italia, Suiza, Alemania, Lisboa, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Cuba, Venezuela, El Salvador, Honduras, EEUU y España.

Las obras ganadoras, ya editadas y presentadas en diferentes foros literarios, fueron la novela “Nuevas aventuras de Immanuel Kant”, de Juan Manuel Muñoz Aguirre; el libro de cuentos “Zorros plateados”, de Manuel Moya, y el poemario “Clima Mediterráneo”, de Luis Bagué Quilez.

El jurado estuvo compuesto por Luis Alberto de Cuenca, Ángel García López, Fanny Rubio, Ángel Basanta, Santos Sanz Villanueva, Ángel Luis Prieto de Paula, Luis Mateo Díez, José Manuel Caballero Bonald, Manuel Longares y los editores Jesús García Sánchez (Visor) y Penélope Acero (Edhasa/Castalia).

También formaron parte del jurado, en representación de la ONCE, como presidente, Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados; vicepresidenta primera, Ana Ruiz, directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural; vicepresidenta segunda, Gemma León, consejera general; y secretaria, María José Sánchez, jefa del Departamento de Promoción Cultural y Braille.

