LA ONCE CONVOCA SU XVII CONCURSO FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL EN EUSKADI

La ONCE en Euskadi ha convocado su XVII Concurso Fotográfico Internacional, que, bajo el lema ‘Un mundo para todos: superación de las discapacidades’, está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales de todo el mundo.

El objetivo de este certamen es mostrar la realidad de las personas con algún tipo de discapacidad y que el fotógrafo plasme las situaciones cotidianas y no tan diferentes a las del resto de las personas. Se pretende que el fotógrafo sepa captar las luces y las sombras de las personas con discapacidad, independientemente del lugar donde viva. También se busca que cada fotógrafo transmita su visión particular de la discapacidad, obteniendo así un relato de lo que representa la discapacidad en cada rincón del mundo.

El XVII Concurso Fotográfico Internacional ONCE Euskadi tiene tres categorías: Categoría general, Categoría para personas afiladas a la ONCE y Categoría para personas con discapacidad no afiliadas a la ONCE residentes en el Estado español. Los participantes podrán enviar un máximo de cuatro obras por autor y no presentadas en anteriores ediciones de éste concurso.

El modo de participación será vía Internet, no aceptándose ninguna otra forma de participar. La inscripción y el envío de las imágenes se realizará desde la web 'www.oncefoto.es', siguiendo las instrucciones del programa informático. El concurso no devengará derechos de inscripción.

Las fotografías deberán tener formato JPG a 72 dpi., 1.024 píxeles de largo, si el formato es horizontal, o 768 píxeles de alto, si el formato es vertical. Se recomienda que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede superar los 800 Kb. Se solicita el mismo archivo en alta resolución para imprimir las obras de la exposición y el catálogo, a tamaño de 4.000 pixeles por el lado más largo, en JPG, a 254 ppp en espacio de color sRGB o Adobe 1998.

El plazo de admisión de obras finaliza el 10 de diciembre de 2017 y la valoración del jurado tendrá lugar el 20 de diciembre de este año. A cada autor se le enviará una notificación individual de sus resultados antes del 31 de diciembre.

Se editará un catálogo con una selección de las mejores obras presentadas, antes del 30 de junio de 2018, y con una selección de las mejores obras se realizará una exposición itinerante. El listado de trabajos premiados será publicado en la página web 'www.oncefoto.es'.

Se concederán tres premios. Además de éstos, la Organización contempla otorgar dos accésits: uno a la mejor fotografía realizada por una persona afiliada a la ONCE y otro a una persona con discapacidad y no afiliada a la ONCE. El primer premio está dotado con 1.500 euros y Medalla Dorada de la FIAP y de la CEF; el segundo, con 750 euros y Medalla Plateada de la FIAP y de la CEF, y el tercero, con 350 euros y Medalla Bronceada de la FIAP y de la CEF. Además, habrá dos accésit, de 350 euros cada uno y Medalla Bronceada de la CEF.

Los tres concursantes premiados recibirán un trofeo donado por la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa de San Sebastián, y el fotógrafo mejor clasificado del País Vasco recibirá un trofeo de la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco. Las fotografías premiadas pasarán a formar parte de la Fototeca de la ONCE.

