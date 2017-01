MADRID SE CONVERTIRÁ EN MAYO EN LA CAPITAL DE LA UE PARA 80 MILLONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Madrid se convertirá en mayo en la capital de la Unión Europea para 80 millones de personas con discapacidad, con motivo de la asamblea general del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) que se celebrará los días 13 y 14 de ese mes.

La asamblea, que coincide con el veinte aniversario del Foro, estará auspiciada por la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que en 2017 también cumple 20 años de vida.

El presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, ha visitado España esta semana con el objetivo de preparar la asamblea general de mayo. “En Madrid vamos a renovar nuestras estrategias como movimiento en la Unión Europea para los próximos años en materia de discapacidad”, señaló Vardakastanis, que anunció que como ya hizo el Foro Europeo en 2002 se renovará la denominada 'Declaración de Madrid', sobre lo que apuntó que van a plasmar su "visión sobre los derechos de las personas con discapacidad y lo que la UE tiene que hacer para defender esos derechos".

La asamblea tendrá lugar en uno de los hoteles madrileños de la cadena Ilunion, grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, que según Vardakastanis “son modelo de empresas sociales universalmente accesibles”.

Acompañado por la directora del EDF, Catherine Naughton, Vardakastanis comenzó su estancia en Madrid con un primer encuentro con el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, en el que abordaron la evolución del Acta Europea de Accesibilidad, la implementación del Tratado de Marrakech o la directiva europea de Medios Audiovisuales, ya que comparten un compromiso para luchar juntos por la plena aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y su integración en todas las políticas de la UE.

“Hemos pedido a la Comisión y al Consejo Europeo que se ratifique de inmediato el Protocolo Facultativo de la CDPD, y este es para nosotros un objetivo fundamental en este 2017, un año que vamos a celebrar bajo el lema 'Nada sobre nosotros sin nosotros' afirmó el presidente de la EDF, que destacó que “esto significa que ninguna decisión relativa a la vida de las personas con discapacidad debe ser decidida sin su participación”.

Por su parte, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, hizo hincapié en que “el mensaje del EDF a los representantes políticos españoles ha sido que la cooperación con las organizaciones de personas con discapacidad es de importancia capital, ya que está en el corazón de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y añadió que “deseamos que España juegue un papel determinante en la elaboración de políticas que defiendan los derechos de las personas con discapacidad en Europa”.

“LA ONCE ES EJEMPLAR”

En lo que respecta a la acción social de las principales entidades del movimiento asociativo de las personas con discapacidad en España, como el Comité Español de Representantes de la Personas con Discapacidad (Cermi), la ONCE y su Fundación, Vardakastanis y Naughton mantuvieron encuentros estratégicos en la sede de la Fundación ONCE con su secretaria general, Teresa Palahí, su director de Accesibilidad Universal e Innovación, Jesús Hernández, y su directora de Formación, Empleo, Proyectos y Convenios, Sabina Lobato.

Posteriormente visitaron la sede de FSC Inserta, empresa de recursos humanos de la Fundación ONCE, especializada en la inserción laboral de las personas con discapacidad, acompañados por su directora, Virginia Carcedo.

Después, tras reunirse con el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez, los responsables del EDF visitaron la sede central de la Torre ILUNION, en donde mantuvieron un encuentro con el presidente del grupo empresarial de la ONCE y su Fundación y consejero general de la ONCE adjunto al presidente, de Cooperación y Relaciones Institucionales, Alberto Durán; el consejero delegado del grupo, Alejandro Oñoro, y Fernando Riaño, director de Responsabilidad Social Corporativa de ILUNION.

Por último, Naughton manifestó que “el de ONCE es un modelo ejemplar, único, que debe servir de referente de actuación en muchos otros países y que ha demostrado que a través de la gestión directa de las propias personas con discapacidad que se puede romper la barrera de los prejuicios”.

Por último, revisar el acuerdo del EDF con el consorcio de Loterías Europeas, del que forma parte ONCE, fue uno de los principales temas abordados con el director general de la Organización, Ángel Sánchez; el director general adjunto de Juego, Patricio Cárceles, y el responsable de Estrategia de Negocio, Marketing e Internacional, Alfonso Galiano.

