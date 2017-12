MONTORO PRESENTA SENDOS CONVENIOS QUE APORTARÁN 13,3 MILLONES A LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER Y 60,2 A LA ATENCIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, presentó este jueves sendos convenios, con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Cruz Roja, que posibilitará destinar a estas entidades 13,3 y 60,2 millones de euros, respectivamente, para financiar proyectos y programas sobre investigación del cáncer y atención psicosocial a pacientes y otros dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad.



Así lo explicó Montoro, que detalló que ambos convenios, firmados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, comenzarán en el año 2018 y estarán vigentes “cuatro años”. En este sentido, el presidente de la AECC, Ignacio Muñoz, detalló que el acuerdo ayudará a “dos campos” a los que se dedica la asociación, como son “la atención a personas con cáncer” y “la investigación”, puesto que servirá para realizar “un proyecto muy interesante sobre diagnóstico de tumores cerebrales” que “se va a llevar a cabo en varios centros de investigación españoles por un equipo multidisciplinar”.

Por su parte, el ministro anunció que este convenio servirá para que, en el supuesto de que no se puedan sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, “suplir esta carencia”. En concreto, y durante el año 2018, se garantiza una aportación económica para colaborar en la realización del ‘Estudio de los tumores cerebrales para la identificación de mejores tratamientos y desarrollo de métodos de diagnóstico molecular no invasivo’.

Por otro lado, el presidente de Cruz Roja, Javier Senent, celebró que su convenio les permitirá “llegar a colectivos que de otra manera no podríamos llegar” y como consecuencia “cientos de miles de personas se van a ver beneficiados”.

Asimismo, Montoro celebró que se vayan a desarrollar “programas destinados a los colectivos más vulnerables de la sociedad”, entre los que se encuentran “las personas mayores y las personas con discapacidad”.

De esta manera, está prevista la colaboración en el programa de atención a personas mayores, que se centra en la prestación de servicios sociales y asistenciales y del que se beneficiarán 242.000 personas e igualmente se aportará financiación para la labor de atención a personas con discapacidad, dirigido a la inserción social y laboral de unas 48.000 personas.

Otra parte del convenio contempla financiar el programa de atención social a mujeres en situación de dificultad social, al que se acogerán 40.000 mujeres y más de medio millón de personas podrán hacer lo propio en otra de las actuaciones financiadas fruto del acuerdo, en concreto, en la que va dirigida a atender a aquellas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o exclusión.

Además, el convenio prevé una partida para para el programa de la ONG dirigido a promover hábitos y conductas saludables, en el que participarán 370.000 personas, y reserva una dotación económica para la formación de voluntarios de la entidad, que cuenta en la actualidad con más de 200.000 personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. Del mismo modo, se destinará parte del dinero a la inversión en vehículos y centros de actividad. Los convenios también prevén la celebración de un sorteo anual no finalista de Lotería Nacional denominado ‘Sorteo de la Asociación Española contra el Cáncer" y el ‘Sorteo de Cruz Roja’.



