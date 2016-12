CONTAMINACIÓN. TRANSPORTISTAS CON MATRÍCULA PAR DESOYEN LA PROHIBICIÓN DE CARMENA: "TENÍAMOS QUE TRABAJAR”

Google Plus

Conductores de furgonetas y vehículos de transporte incumplieron este jueves el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid que prohibía circular con matrícula par para reducir la emisión de gases perjudiciales para la salud, algo que pudo constatarse a primeras horas del día en puntos destacados de la ciudad, como la glorieta de Cuatro Caminos.

Trabajadores que conducían furgonetas con matrícula par explicaron a Servimedia que desobedecieron la prohibición de la alcaldesa madrileña, Manuela Carmena, por necesidad. “Teníamos que trabajar”, aseguró uno de estos empleados, que añadió que si se les sancionaba asumirían la multa 90 euros que estaba prevista.

Estos conductores a los que preguntó esta agencia circulaban por la zona de Cuatro Caminos y calles adyacentes alrededor de las 11,30 de la mañana de este jueves.

Fue el caso del conductor de una furgoneta que realiza limpieza de cristales y que pasó por la céntrica glorieta madrileña a media mañana: “Hablé con mi jefe y me dijo que si nos ponían una multa, la asumiríamos, pero que no podíamos estar sin hacer nuestro trabajo”. Además, este trabajador indicó que había pasado con su furgoneta por un control policial en la Gran Vía sin que los agentes le dijeran nada.

"ERA LA ÚNICA FORMA"

También lucía matrícula par en una furgoneta de menor tamaño, otro repartidor que de una empresa de mensajería que pasó por el entorno de Bravo Murillo pasadas las once. Este trabajador, ante la pregunta de por qué había cogido su vehículo a pesar de estar prohibido, dijo que desoír la prohibición de Carmena era “la única forma” que tenía para hacer su trabajo.

La gran mayoría de los consultados que incumplieron la prohibició de circular con matrícula par se concentró en la zona de Cuatro Caminos durante las primeras horas de la mañana, franja de tiempo en la que se suelen producir mayor número de repartos.

Esta situación será distinta este viernes, ya que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que ya podrán transitar todos los vehículos por el interior de la M-30, aunque se mantiene la prohibición de aparcar en las zonas de aparcamiento regulado (SER) y de superar los 70 km/h en la citada vía de circunvalación y en los últimos tramos de las vías de acceso a la ciudad.

