CONTAMINACIÓN. MALDONADO AVISA QUE MADRID LLEVA "UNA SEMANA CON EL MISMO AIRE CONDENSADO Y SIN RENOVAR"

El director meteorológico de El Tiempo.es, José Antonio Maldonado, afirmó este jueves que llevamos en torno a una semana "con el mismo aire contaminado y sin renovar sobre Madrid” a consecuencia del anticiclón.

En declaraciones a Servimedia, Maldonado explicó que "la ausencia de corrientes (vientos) ascendentes y trasversales, habituales la mayor parte del año, dificulta la movilidad del aire”. Este se ve además condensado e “inmovilizado” porque las capas superiores de la atmósfera se enfrían y actúan a modo de tapón.

Por eso, destacó que en ausencia de lluvia y de viento, el aire se queda estancado y la contaminación (gases, partículas, etc.) se acumula y "no se puede limpiar”.

“Así llevamos una semana en Madrid, y todo indica que seguiremos más o menos igual hasta el domingo”, agregó.

En su opinión, las restricciones al tráfico sí contribuyen a mejorar la situación en el sentido de que aportan menos gases contaminantes al aire, “que no se puede renovar”.

De hecho, la situación “ha mejorado ligeramente”, y ya para mañana se ha reducido el nivel de restricciones al tráfico, concluyó.

