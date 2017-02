EL GOBIERNO RECUERDA A CATALUÑA QUE EL CONSTITUCIONAL “SÓLO HA ESTIMADO PARCIALMENTE EL CONFLICTO DE COMPETENCIAS” SOBRE EL 0,7% DEL IRPF

Google Plus

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, subrayó este miércoles que “la sentencia del Tribunal Constitucional del 0,7% sólo ha estimado parcialmente el conflicto de competencias planteado”. “La situación es compleja, como así han planteado los diferentes criterios que han recogido en las sucesivas sentencias”, dijo.

Así se manifestó en el Pleno del Congreso en respuesta al diputado catalán Carles Campuzano (Grupo Mixto), que preguntó a Montserrat “cuándo y cómo piensa dar cumplimiento a la nueva sentencia del Tribunal Constitucional que vuelve a dar la razón al Gobierno de Cataluña en materia de gestión de las subvenciones del 0,7% del IRPF”.

Asimismo, Montserrat recordó que “la sentencia del Supremo de 15 de marzo de 2016 desestimaba el recurso intermpuesto por la Generalitat en este tema”.

“Ustedes no son quiénes para darnos lecciones de cumplimiento de sentencias”, reprochó al diputado catalán, a quien reiteró la promesa de que el Ejecutivo va a cumplir la decisión del TC.

“La voluntad del Gobierno es cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, respetando las competencias de las comunidades autónomas, y garantizar la solidaridad y la cohesión social de todos los españoles que cada año marcan la equis en su declaración de la Renta de manera anónima y solidaria para el programa del 0,7%”, aseveró.

CATALUÑA, BENEFICIADA

La máxima responsable de las políticas sociales del Gobierno pidió a los diputados catalanes que apoyen a uno de los sectores sociales “más sólidos de Europa” como es el Tercer Sector español, pensando “sobre todo en las personas y en el respeto al principio de solidaridad”.

Montserrat hizo hincapié en que Cataluña “es una de las comunidades que más fondos reciben de este programa”, pues ha recibido casi 31 millones de euros en 2016 procedentes de este programa, por el que se subvencionaron 150 entidades y 387 programas.

Asimismo, recriminó a Campuzano que “los impuestos no los pagan la Generalitat” ni los territorios. “Son las personas las que eligen de forma voluntaria y solidaria que el 0,7% de su IRPF se destine a este programa para ayudar a través del gran trabajo que hace el Tercer Sector a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, independientemente de donde vivan”, agregó.

ARTIMAÑAS

Durante su turno de palabra, Carles Campuzano le dijo al Gobierno que la sentencia es “clara” y que “no tiene sentido que se inventen artimañas” para eludir esta y otras sobre el mismo asunto.

“Son 12 sentencias del Tribunal Constitucional que dicen claramente que esas subvenciones deben ser gestionadas por las comunidades autónomas y en esa propia sentencia reclama que sea capaz de cumplirlas”, añadió.

También pidió a los miembros del Ejecutivo que “dejen de dar lecciones en el cumplimiento de las leyes”: “La cuestión del 0,7% no es una cuestión de los diputados catalanes de esta cámara, es una cuestión exclusivamente del Gobierno de Cataluña, y forma parte de la reivindicación esencial del tejido social de Cataluña, del Tercer Sector social de Cataluña, que lo que está reclamando es que los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña y ese esfuerzo solidario que hacen al marcar la equis revierta en programas de acción social en Cataluña”.

“Frente a esa demanda social sólida de la realidad catalana”, las exigencias del Parlament y las sentencias, insistió, el Gobierno de Rajoy se inventa “excusas legales para eludir el cumplimiento de la ley”. “Les debería de dar vergüenza”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso