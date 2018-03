EAPN ESPAÑA CONSIDERA QUE EL NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA NO RESUELVE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

Google Plus

la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) considera que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no resuelve la situación de exclusión residencial de la población más vulnerable y está "muy lejos de las expectativas de las entidades sociales”.



Para EAPN España, el presupuesto destinado al nuevo plan “está muy lejos de las expectativas de las entidades sociales”, que reclaman una mayor inversión que reduzca la precariedad y la pobreza de una gran parte de la población. Denuncia que el presupuesto total destinado a vivienda se ha recortado un 75% en los últimos 8 años y que con el nuevo plan se destinará tan sólo un 0,03% del PIB, muy lejos de la media europea.

Indica que “siendo continuista respecto del Plan de Vivienda 2013-2016, no va a resolver la situación de exclusión residencial a la que se ve abocada una parte de la población, y que requiere de un cambio drástico de rumbo de nuestras políticas de viviendas”.

Asimismo, señala que no se han incorporado medidas eficaces para el fomento del alquiler o los criterios de priorización de situaciones sociofamiliares que añaden mayor vulnerabilidad. También considera un error incluir ayudas, directas o indirectas, a la compra de vivienda, "que reactiva nuevamente el ciclo especulativo construcción-compra-endeudamiento". En cambio, valora "positivamente que el plan, a diferencia del anterior, contemple específicamente los supuestos de infravivienda y chabolismo, dando así respuesta a uno de los principales problemas de exclusión socioresidencial”.



