JAVIER URRA CONSIDERA "PERFECTAMENTE RAZONADA Y AJUSTADA A LA LEY" LA CONDENA A UN PADRE POR DAR UNA BOFETADA A SU HIJA

El exdefensor del Menor Javier Urra considera que "la sentencia” que condena a un padre a siete meses de prisión y le impone una orden de alejamiento de 19 meses por dar una bofetada a su hija es "perfectamente razonada y se ajusta a la ley", pero ve "muy preocupante confundir una bofetada con maltrato".

En declaraciones a Servimedia, el autor del libro 'El Pequeño Dictador', aseguró que la sentencia “está perfectamente razonada y se atiene exactamente a Derecho". "Nos equivocaríamos criticando al juez. La decisión se ajusta a la ley”, apuntó.

Puso de manifiesto que en muchos de los casos en los que se producen este tipo de situaciones los padres están separados y se llega a dar la circunstancia de que "la otra parte anima a denunciar al otro progenitor, entonces al final nos encontramos que los hijos quieren estar con quien les exige menos: menos trabajo, más horas para salir... y eso no debe ser así”.

Urra indicó que “una bofetada a un hijo es una bofetada, pero partir de que eso es un maltrato es elevar el tono. El problema está en la ley, que hace modificaciones y el juez se ve obligado a cumplirlas”.

FALTA DE AUTORIDAD DE LOS PADRES

“A veces”, apuntó, a los padres “nos falta autoridad". "Los padres se encuentran deslegitimados. A veces educar exige prohibir, supone sancionar... Yo no soy favorable a las bofetadas, pero me parece muy preocupante confundir una bofetada con un maltrato”.

Urra hizo alusión a su anterior cargo como Defensor del Menor, donde vió “lo que es un niño maltratado". "Vemos que no tiene nada que ver con un niño que ha recibido una bofetada de su padre. Lo que yo creo que tenemos que hacer es revisar la ley”, señaló.

Opinó que "se ha diluido la autoridad” de padres y profesores pero insistió en que ésta autoridad no se recupera "dando bofetadas”.

