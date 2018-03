MADRID. LA FAPE CONSIDERA QUE LA INVESTIGACIÓN DE 'ELDIARIO.ES' Y LA QUERELLA DE CIFUENTES ES "ALGO NORMAL" EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Google Plus

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, aseguró este lunes que tanto ‘eldiario.es’ como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, están haciendo “lo normal en una sociedad democrática” en relación a la información publicada por el citado medio y a las medidas anunciadas por la dirigente popular.



Así lo manifestó en declaraciones a Servimedia tras el anuncio que realizó Cifuentes al afirmar que se querellará contra ‘eldiario.es’ por la información en la que indica que se produjeron irregularidades en el proceso de obtención de un Máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos.

“Estamos en una sociedad democrática y cada parte está haciendo, a mi juicio, lo que debe”, señaló González, que aclaró que el hecho de querellarse “no debe verse como extorsionar”, sino que es algo “normal” si considera que “la información que ha facilitado ‘eldiario.es’ no coincide con lo que ha sucedido.

En este sentido, González destacó que “al final no es solamente por su honor”, sino que esta investigación “tiene una trascendencia política”, teniendo en cuenta “la relevancia de su figura”. “En una sociedad democrática lo lógico y lo normal y lo legítimo es que acuda a los tribunales”, remarcó la presidenta de la FAPE.

Por último, indicó también que el medio de comunicación ha actuado en consecuencia, porque “la misión del periodismo y de cada periodista” es “buscar, investigar y mostrar a la opinión pública ese resultado” y añadió que si el medio “tiene la información de manera veraz, que yo no lo dudo, es un trabajo de investigación destacable y loable”.



